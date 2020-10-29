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Gündem Çiğ süt destek ödemeleri 3 ay erkene çekildi
Gündem

Çiğ süt destek ödemeleri 3 ay erkene çekildi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 40 kuruşluk çiğ süt destek primi ödemelerini 3 ay erkene çektiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 03:28:00 -
Çiğ süt destek ödemeleri 3 ay erkene çekildi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süt üreticilerimize müjde... 40 kuruşluk çiğ süt destek primi ödemelerini 3 ay erkene çekerek Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları içinde gerçekleştireceğiz. İlk etapta Temmuz ve Ağustos aylarına ait destekleri önümüzdeki haftadan itibaren ödeyeceğiz. Üreticimize hayırlı olsun." dedi.

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