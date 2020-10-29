Çiğ süt destek ödemeleri 3 ay erkene çekildi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 40 kuruşluk çiğ süt destek primi ödemelerini 3 ay erkene çektiklerini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süt üreticilerimize müjde... 40 kuruşluk çiğ süt destek primi ödemelerini 3 ay erkene çekerek Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları içinde gerçekleştireceğiz. İlk etapta Temmuz ve Ağustos aylarına ait destekleri önümüzdeki haftadan itibaren ödeyeceğiz. Üreticimize hayırlı olsun." dedi.