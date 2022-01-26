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Yerel Çiftliğin çatısı çöktü! 27 bin tavuk telef oldu
Yerel

Çiftliğin çatısı çöktü! 27 bin tavuk telef oldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tavuk çiftliğinin çatısının biriken kar nedeniyle çökmesi sonucu yaklaşık 27 bin tavuk telef oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 13:01:00 -
Çiftliğin çatısı çöktü! 27 bin tavuk telef oldu

Nazımbey Mahallesi'nde yaklaşık 30 bin tavuğun bulunduğu çiftliğin çatısında, yağışın ardından kar birikti.

Karın ağırlığına dayanamayan çatının çökmesi sonucu yaklaşık 27 bin tavuk telef oldu. Yaklaşık 3 bin tavuk da çiftlikteki başka binaya nakledildi.

Sakarya'nın Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, ilçede de tavuk çiftlikleri bulunan işletme sahiplerini ziyaret etti. Hasar gören çiftliğe giden Acar, işletme sahiplerine "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

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