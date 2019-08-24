Çiftekuyular’da büyüklere masallar

Muratpaşa Belediyesi’nin Çiftekuyular Yaşlı ve Komşu Evi’nde 60 yaş ve üstü kıdemli kent sakinleri, çocuklarına anlattıkları masalları bu kez Ezi Masal Evi’nin canlandırmasıyla dinledi.

Muratpaşa Belediyesi’nin Mart ayında Kızılsaray Mahallesi’nde hizmete açtığı Çiftekuyular Yaşlı ve Komşu Evi, farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Eski bir Antalya evinin yenilenerek mahalle sakinlerine hizmet vermeye başlayan Çiftekuyular Yaşlı ve Komşu Evi’nde, 60 yaş ve üstü kıdemli kent sakinleri çocuklarını büyüttükleri masalları bu kez kendileri dinledi.

Katılımın yoğun olduğu etkinlikte masalları Ezi Masal Evi’nden Gizem Başboğa, Satı Varol ve Melike Şahin anlattı. ‘3 Kadın 3 Masal’ adıyla gerçekleştirilen etkinlikte kıdemli kent sakinleri, “Bir varmış bir yokmuş” diye başlayan masalları büyük bir ilgiyle dinledi. Anlatıcıların canlandırmalarıyla oldukça heyecan verici hale gelen masallara kendisini kaptıran yaşlılar zaman masalda gelişmeleri tahmin etmeye dahi çalıştı.

Yetkililer, düzenlenen etkinliğin cep telefonları günün her anına egemen olduğu bugünün dünyasında sohbetin ve anlatının unutulmaması adına yapıldığını söyledi. Masalın ve anlatıcılığın çok önemli bir sözlü kültür geleneği olduğuna dikkat çeken yetkililer, “Masal, bugün de gördüğümüz gibi, halen onlarca kişiyi etrafında toplayabiliyor ve dinleyenleri hayal dünyasında heyecanlı bir yolculuğa çıkartıyor. Onun bu gücünden yararlanarak kıdemli kent sakinlerimizi farklı bir yolculuğa çıkarmak istedik” diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi’nin Çiftekuyular Yaşlı ve Komşu Evi’nde, ayrıca, satranç ve yabancı dil kursu, Türk sanat müziği koro çalışmaları, fotoğraf ve tiyatro atölyeleri gibi etkinlikler de düzenleniyor.