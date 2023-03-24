Çifte iflas, kriz sonrası yapay zekadan Ethereum (ETH) Tahmini: 1.763 dolar seviyesine bir yükseliş! Dikkat

Son dönemlerde ortaya çıkan bankacılık krizi ve küresel ekonomideki çalkantılar, kripto para endüstrisine yönelen ilgiyi artırdı. Bitcoin öncülünde başlayan yükseliş dalgasında, Ethereum tarafına da yoğun ilgi gösterildiği gözlemlendi. DeFi platformlarının ana odak noktası olan Ethereum‘da, ağ faaliyetlerinin son zamanlarda yükseldiği gözlemlendi. Bu verileri analiz eden yapay zeka, ETH’nin 9 Nisan 2023 tarihinde boğa koşusu yaşayacağı bir fiyat tahmininde bulundu.

Yapay Zeka, Ethereum (ETH) Fiyat Tahmininde Bulundu

Geleneksel finans ürünlerinde yaşanan problemler, merkeziyetsiz borsa (DeFi) tarafına yönelimi artırdı. DeFi ürünlerinin en yoğun kullanıldığı ağ olan Ethereum’da (ETH), veri akışlarının artış yaşadığı gözlemlendi. Bu durum, Ethereum’un daha aktif çalışmasına ve token dengesini daha güçlü kurmasına yardımcı olabilir.

Finbold, CoinCodex’in yapay zeka göstergelerini kullanarak, 12 Nisan’da gerçekleşmesi planlanan Shanghai güncellemesine değindi. Yapay zekaya göre, bu tarihlerde ETH, 1.763 dolar seviyesine bir yükseliş gerçekleştirebilir.

Diğer taraftan coinkolik'e göre yapay zeka platformu PricePredictions, 24 Mart’ta elde edilen verilere göre, 9 Nisan’da ETH’nin 1839 dolar seviyelerinde hareket edeceğini tahmin ediyor.

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