O ülkede bu kez lüks saati işaret ettiler: Cumhurbaşkanı gizlice çıkardı! O haber gündem oldu, herkes şaştı

Fransa'da emeklilik yaşını 2 yıl uzatan emeklilik reformu gündemde. Yüzde 70'lik bir kesimin tepkisini çeken reforma karşı sokaklara dökülen halkın yakıp yıktığı şehirler dünyada gündem oldu.

Daha da büyümesi beklenen olayların ortasında dün televizyonlara çıkan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, reformu savundu. İşte tam o esnada ve ekonomi konuşurken pahalı saati aklına geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron katıldığı bir yayında alım gücü sorusu üzerine masa altından gizlice lüks saatini çıkardı. Bu anlar Fransız medyasını salladı, büyük gündem oldu.

Fransa'da emeklilik reformu protestoları devam ederken Macron'un katıldığı bir televizyon programında yaptığı hareket çok konuşuldu.

Fransız Cumhurbaşkanı, alım gücüyle ilgili soruyu yanıtlarken asgari ücretlilerin çok iyi çalıştığını ifade ettiği anda ellerini bir anda masanın altına soktu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Macron ellerini masanın altından çıkarttığında ise saatin kolunda olmadığı görüldü.

80 BİN EUROLUK SAATİNİ ÇAKTIRMADAN ÇIKARDI

Bunu fark eden izleyicilerin ayrıntılı bir şekilde gösterdiği görüntüler Fransa'nın bir anda gündemine oturdu.

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