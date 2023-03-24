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Dünya O ülkede bu kez lüks saati işaret ettiler: Cumhurbaşkanı gizlice çıkardı! O haber gündem oldu, herkes şaştı
Dünya

O ülkede bu kez lüks saati işaret ettiler: Cumhurbaşkanı gizlice çıkardı! O haber gündem oldu, herkes şaştı

Yeniakit Publisher
2023-03-24 13:43:00 - 2023-03-24 13:55:35
O ülkede bu kez lüks saati işaret ettiler: Cumhurbaşkanı gizlice çıkardı! O haber gündem oldu, herkes şaştı

Bir yayına katılan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, alım gücü sorusu sırasında kolundaki lüks saati masa altında gizlice çıkardı. Macron'un bu hareketi Fransa'da gündemin ilk sırasına oturdu. Macron’un taktığı Bell & Ross marka saati alım gücünden bahsettiği esnada olması ve masa altında çıkarması nedeniyle ülkenin gündemine bomba gibi oturdu. Gündeme bomba gibi düşen o görüntü...

Fransa'da emeklilik yaşını 2 yıl uzatan emeklilik reformu gündemde. Yüzde 70'lik bir kesimin tepkisini çeken reforma karşı sokaklara dökülen halkın yakıp yıktığı şehirler dünyada gündem oldu.

Daha da büyümesi beklenen olayların ortasında dün televizyonlara çıkan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, reformu savundu. İşte tam o esnada ve ekonomi konuşurken pahalı saati aklına geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron katıldığı bir yayında alım gücü sorusu üzerine masa altından gizlice lüks saatini çıkardı. Bu anlar Fransız medyasını salladı, büyük gündem oldu.

Fransa'da emeklilik reformu protestoları devam ederken Macron'un katıldığı bir televizyon programında yaptığı hareket çok konuşuldu.

Fransız Cumhurbaşkanı, alım gücüyle ilgili soruyu yanıtlarken asgari ücretlilerin çok iyi çalıştığını ifade ettiği anda ellerini bir anda masanın altına soktu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Macron ellerini masanın altından çıkarttığında ise saatin kolunda olmadığı görüldü.

Fransa Macron'u konuşuyor! Lüsk saati gizlice kolundan çıkardı

80 BİN EUROLUK SAATİNİ ÇAKTIRMADAN ÇIKARDI

Bunu fark eden izleyicilerin ayrıntılı bir şekilde gösterdiği görüntüler Fransa'nın bir anda gündemine oturdu.

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