Çiftçiye şeker gibi destek

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, asırlık kurumlarla üreticileri desteklediklerini ifade etti. Sağlanan desteklere ilişkin bilgi veren Albayrak, “Türk Şeker aracılığıyla hububat, bakliyat, domates, patates ve sera ürünleri başta olmak üzere birçok tarımsal üründe çiftçimize 600 milyon lira destek sağladık. Üretime dayalı milli ekonomi politikamızla üreticilerimizin yanındayız” değerlendirmesinde bulundu. Albayrak’ın paylaşımında, 600 milyon liralık desteğin son iki ayda çiftçilere sağlandığı ve 2020 yılındaki toplam destek tutarının 1 milyar 800 milyon liraya ulaştığı kaydedildi.