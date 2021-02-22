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Ekonomi Çiftçiye mazot ve gübre desteği ne zaman2021?
Ekonomi

Çiftçiye mazot ve gübre desteği ne zaman2021?

Çiftçiye mazot ve gübre desteği Kabine toplantısı sonrasında merak edilen konular arasına girdi. Çiftlerin merakla beklediği açıklama Kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ''Çiftçilerimize 2 müjde vermek istiyoruz. Gübre desteklerini 100'de 100 artışla iki katına çıkartıyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize ise ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme ödemesini 20 liraya yükseltiyoruz.'' şeklinde yapıldı. Peki, Çiftçiye mazot ve gübre desteği ne zaman2021?

Yeniakit Publisher
2021-02-22 16:42:00 -
Çiftçiye mazot ve gübre desteği ne zaman2021?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen çiftçiye yönelik destek ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak konusu haline geldi. Çiftçiye yapılan mazot ve gübre desteği hakkında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den açıklama geldi. İşte merak edilen haberin detayları…

Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 362 milyon liralık desteğin bugün ödenmeye başlanacağını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, üreticileri desteklemeye devam ettiklerini bildirdi. Bugün saat 18.00 itibariyle 6 kalemde yaklaşık 362 milyon destek ödemelerini üreticilerin hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını söyleyen, şunları kaydetti: "Süt desteği kapsamında 231.894 üreticimize 772 bin 372 ton çiğ sütü için, 287.654.007 TL

Hayvan Gen Kaynakları için 3.687 yetiştiricimize 51.191.248 TL

Hayvan Hastalıkları Tazminatı için 619 yetiştiricimize 12.015.223 TL

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği için 11 firmaya 2.470.818 TL

Sertifikalı Fidan Üretim Desteği için 73 üreticiye 3.706.106 TL

Çay Budama Masrafı (ÇAYKUR) için de 4.586.293 TL

Olmak üzere toplamda 361.623.697 TL destek ödemesi yapacağız.

Süt desteği ödemeleri TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. Buna göre, TC kimlik numarasının sonu "8, 6, 4" olanlar 19 Şubat 2021 tarihi saat 18.00'den, "0, 2" olanlar ise 26 Şubat 2021 tarihi saat 18.00'den sonra yapılacaktır. Diğer ödemeler ise tek parça halinde yapılacaktır" ifadelerini kullandı

Mazot ve gübre destek alma şartları nelerdir?

-Çiftçi kayıt sistemine kayıt olunmalıdır.

-Bakanlık tarafından belirlenen tarihte dilekçe ile başvurmak gerekmektedir.

-Gübre desteği başvurusu yapabilmek için en az 1 dekar alana sahip olunması gerekmektedir.

-50 dekardan fazla araziye sahip olanların toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir.

-Toprak analizi yaptırmayan çiftçilerimiz sadece mazot desteği alabilecek ve gübre desteklerinden yararlanamayacaktır.

-Destekleme kapsamında mazotun 100 TL' lik mazotun 50 TL'si devlet tarafından karşılanacak.

-Ektiğiniz ürünün coğrafi koşullara uygunluğunun tespit edilmesi gerekiyor.

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