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Yerel Çiftçilere ücretsiz domates fidesi
Yerel

Çiftçilere ücretsiz domates fidesi

Hakkari’nin Çukurca Belediyesi tarafından çiftçilere ücretsiz domates fidesinin dağıtılacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 20:40:00 -
Çiftçilere ücretsiz domates fidesi

Çukurca’da Kaymakamlık ve belediye öncülüğünde tarıma teşvik amaçlı yapılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, “Geçen yıl itibariyle başlattığımız ‘tarım alanında ekilmeyen boş tarım arazi kalmasın’ sloganıyla çiftçilerimize her anlamda ön ayak olduk. Belediyenin üretimini üstlenmiş olduğu seralarımızda, çiftçilerimize bu yıl içinde ata tohumu olan domates fidelerini ücretsiz dağıtmayı hedefliyoruz. Amacımız üretim alanında yakalamış olduğumuz dinamik iş gücünü artırarak, devam etmektir” dedi.

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