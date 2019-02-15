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Çiftçilere teknolojik kolaylık

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen en geniş ve kapsamlı tarım bilişim altyapılarından birisi olan E-Çiftçi portalını devreye aldı.

15 Şubat 2019 Cuma 09:47
Çiftçilere teknolojik kolaylık

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen en geniş ve kapsamlı tarım bilişim altyapılarından birisi olan E-Çiftçi portalını devreye aldı. Bu hizmet sayesinde çiftçiler birçok bilgiye ulaşabilirken, çoğu destekleme başvurusunu da bu portal üzerinden yapabilecek.


E-Çiftçi portalı, tarımsal alanda faaliyet gösteren çiftçilerin işletmeleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı ve bu bilgilere bilgisayar (web) ve mobil cihazlar üzerinden erişebilmelerine imkan sağlayan bir portal. Portal üzerinden E- Çiftçi sistemine giriş yapan kullanıcı, işletmesinde kayıtlı tarım arazileri bilgilerine, bu parseller üzerinde kayıtlı olan ürün bilgilerine, sahip oldukları hayvanların ırk, yaş ve cinsiyet bilgilerine ulaşabilecek. Ayrıca kullanıcılar işletmelerinde kayıtlı büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ile ilgili doğum, ölüm, hastalık, satış vb. bildirimlerini uygulama üzerinden yapabilecek ve hayvanlara yapılan tüm veteriner işlemlerini de takip edebilecek. Portal üzerinden girilen bildirimler anlık olarak Bakanlığın ilgili birimine ulaşacak. Bu sayede çiftçiler hem zamandan kazanacak hem de çiftçiler ile Bakanlık birimleri arasında etkili iletişim sağlanacak. Diğer yandan çiftçiler, bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerine yönelik birçok destekleme başvurusunu portal üzerinden yapabilecek ve almış olduğu tüm destekleme bilgilerine ulaşabilecek. Gelişen teknoloji ve vatandaşlardan gelen talepler bu portal içerisinde entegre edilerek çiftçilerin kullanımına sunulacak. Çiftçiler, yapmış olduğu tarımsal faaliyetlere ait geçmişten bugüne kadar olan bilgilerini portal üzerinden raporlayabilecek. Bakanlık birimleri, bu uygulama üzerinden gerekli duyduğu konularda çiftçilere bildirimler göndererek çiftçilerle anlık iletişim kurabilecek.


Portal, 2 milyon 132 bin adet işletme, 33 milyon adet tarım parseli ve 64 milyon 700 bin baş (büyükbaş ve küçükbaş) hayvan varlığı ile birlikte kayıtlı ürün çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda dünyanın en geniş ve en kapsamlı tarım bilişim alt yapılarından biri olma özelliğini taşıyor.


Çiftçiler sisteme https://eciftci.tarimorman.gov.tr sayfası üzerinden giriş yapabilecek. Ayrıca doğrudan E-Devlet Kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmza kullanarak T.C. kimlik numarası ile de sisteme girilebilecek. Ayrıca E Çiftçi Mobil Uygulaması, android telefonlar için uygulama mağazasından indirilebilecek, çok yakında diğer mobil mağazalarda da yerini alacak.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sistemin çiftçilere teknolojik kolaylık sağlayacağını vurguladı.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 09:47
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