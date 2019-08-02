Çiftçilere ödeme kolaylığı sağlayacak iş birliği

İzmir ve Manisa illerinde görevli elektrik tedarik şirketi olarak hizmet sunan Gediz Elektrik, tarım sektöründe yüzde 44 pazar payı ile özel bankalar arasında dikkat çeken DenizBank ile önemli bir iş birliğine imza attı.

Enerji sektöründe faaliyetler yürüten Gediz’in DenizBank ile hayata geçirdiği iş birliği kapsamında çiftçiler, Gediz Müşteri İlişkileri Merkezleri (MİM)’nden üretici POS aracılığıyla yapacakları ödemelerde 1 Ağustos’tan itibaren 3 ay vade ve 0 faiz avantajı elde edecek.

Üretici kart kullanıcılarının, fatura ödemelerini hasat dönemine erteleyip özel faiz oranlarından faydalanabileceği ifade edilirken, bu iş birliği aynı zamanda otomatik tarımsal kurum ödemelerinde yüksek tüketimli elektrik faturası bulunan Gediz müşterileri için doğrudan borçlandırma sistemi ile de kolaylık sunuyor.

"Fatura ödemelerini 3 ay faizsiz ertelemeyle yapabilecekler"

DenizBank Bölge Müdürü Hasan Özer Orhan, yapılan iş birliği hakkında açıklama yaptı. Orhan, "Türk tarımının modernizasyonuna destek vermek ve tarımsal üretimde verimliliği artırmak hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üretici kart ve tarım kredilerimizle sektöre sunulan hizmet kalitesinin yükseltilmesini, AB standartlarında tarımsal üretimle rekabet gücümüzün artırılmasını destekliyoruz. Tarıma yaptığımız büyük yatırımlar ve üreticimize tanıdığımız önemli avantajlarla, özel sektör bankaları arasında ilk sırada yer alıyoruz. Gediz iş birliğimiz ile de üreticilerimize destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yenilikçi çalışmalarımız, önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek" dedi.

Gediz Müşteri İlişkileri Direktörü Mustafa Demir de, "2014 yılında ilkini hayata geçirdiğimiz müşteri odaklı kampanyalarımıza yenilerini ekleyerek sektörümüz için önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Söz konusu iş birliği kapsamında üretici kart sahibi çiftçiler, elektrik fatura ödemelerini 3 ay faizsiz ertelemeyle yapabilecekler. Böylece hasat sonuna veya daha da sonrasına kadar elektrik faturaları için ödeme yapmayacaklar, gecikme faizi ödemeyecekler ve enerji borçları nedeni ile kesinti riski yaşamayacaklar" şeklinde konuştu.

"Kampanyamızı yenileyerek sürdürüyoruz"

Demir, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bu kampanya müşterilerimize çok çeşitli faydalar sağlayacak ve tarımsal sulama müşterilerimizin yaralarına derman olacağına inanıyorum. Bölgemizde yaygın olarak sulu tarım çalışmaları yapılıyor ve bu suyu tarlalarına ulaştırana kadar harcanan enerji, çiftçi maliyetini artıran bir unsur oluyor. Bizler de çiftçilerimizin zor günlerinde onlara destek olmak amacıylaelektrik fatura ödemelerinde kolaylık sağlayacak kampanyamızı yenileyerek sürdürüyoruz. Tüm Gediz Müşteri İlişkileri Merkezlerine POS cihazlarının kurulumu yapılmıştır ve üretici kart sahipleri elektrik fatura ödemelerini kolayca yapabilmektedir. Çiftçiler, üretici kartlarıyla; mazot, gübre, yem, tohum, tarım ilacı, tarım makineleri, yedek parça ve diğer tarımsal ihtiyaçları için ülke genelinde 17 bine yakın üye iş yerinden avantajlı alışveriş yapabilir; şube veya tüm ATM’lerden nakit çekebilir veya 3 yıla varan vadelerde Üretici Kart üzerinden taksitli kredi kullanabilirler. Geri ödemeler, DenizBank’ın tüm tarım kredilerinde olduğu gibi ürünün hasat tarihinde yapılabilir. Üretici Kart başvurusu DenizBank şubelerinden, ATM’lerden ve 0850 222 68 00 no’lu İletişim Merkezinden yapılabilmektedir. Ayrıca cep telefonuna URETICI yazıp boşluk bırakıp T.C. kimlik numarası ile 3280’e SMS göndererek de Üretici Kart başvurusu yapılabilir. Her ay düzenli ödenmesi gereken Bağ-Kur primleri ve tarımsal faturalar için otomatik ödeme talimatı vererek ödemeler hasada ertelenebilir. Tarımsal elektrik ve su faturaları Üretici Kart üzerinden otomatik ödemeye alınabilir uygun faiz oranı ile hasatta ödenebilir. Üretici kart ödemeleri tüm DenizBank şubeleri ile PTT merkez ve şubelerinden yapılabilir."