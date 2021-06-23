Çiftçilere faizsiz yem kredisi mi var? Tarım Kredi faizsiz yem nasıl alınır?

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, yazılı açıklamasında, "Tarım Kredi Yem markalı karma hayvan yemleri, Kurban Bayramı'na kadar faizsiz olarak kredilendirilecek. Kurban vadeli yem kredisi kullanacak ortaklara, vade süresi olan 30 Temmuz'a kadar hiçbir kredi maliyeti yansıtılmayacak. Kampanyamızdan yararlanmak isteyen tüm ortaklarımız Tarım Kredi Kooperatifleri'ne müracaatta bulunabilirler" ifadelerini kullandı. Kampanyanın, yetiştiricilikle uğraşan ve Kurban Bayramı'nı bekleyen küçük ölçekli yetiştiriciler için can suyu niteliğinde olduğuna dikkati çeken Poyraz, "Tarım Kredi, ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli üreticilere yönelik destek vermekte.

Faizsiz yem kampanyası ne zaman?

Üreticilerin özellikle pandemi süreci sonrasında piyasada yaşanan olumsuzluklardan etkilenmemeleri, Kurban Bayramı'na kadar ihtiyaçlarının aksamadan karşılanabilmesi amacıyla bu kampanyayı düzenledik" değerlendirmesinde bulundu. Kurban vadeli faizsiz yem kampanyası hakkında bilgi veren Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi Yem markalı karma hayvan yemlerinin, Kurban Bayramına kadar faizsiz olarak kredilendirileceğini söyledi. Kurban Vadeli Yem Kredisi kullanacak ortaklara, vade süresi olan 30 Temmuza kadar hiçbir kredi maliyeti yansıtılmayacağını kaydeden Poyraz, “Kampanyamızdan yararlanmak isteyen tüm ortaklarımız Tarım Kredi Kooperatiflerine müracaatta bulunabilirler” diye konuştu.