Çiftçilere 150 milyon lira hibe müjdesi

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilere yönelik hibe desteğini de duyurdu.

Kırsal kalkınma yatırımlarına devam edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuraklık tehdidi altındaki çiftçilere 150 milyon lira hibe dağıtılacağını şu sözlerle açıkladı:

"Kırsal kalkınmada bu yıl 925 ekonomik yatırımı projesine 888 milyon lira, 2 bin 531 altyapı yatırım projesine 196 milyon lira hibe desteği verdik. Böylece ülkemiz yaklaşık 10 bin ilave istihdama karşılık, buna karşılık gelen 3 bin 456 projeyle 1,1 milyar lirası hibe olmak üzere 2,3 milyar liralık kırsal kalkınma yatırımına kavuşmuştur. Ayrıca, kuraklık sıkıntısının tehdidi altında olan bölgelerimizdeki çiftçilerimize, sulama sistemlerini modernleştirmeleri için 150 milyon lira hibe vereceğiz."