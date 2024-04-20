Çiftçiler bilgilendiriliyor

Erzincan İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından il genelinde tarım ve hayvancılık konularında çiftçilere bilgilendirme faaliyetleri yapılıyor. Düzenlenen bilgilendirme faaliyetleri kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin ve beraberindeki teknik ekipler tarafından Üzümlü ilçesindeki çiftçilerle toplantı yapıldı.

Düzenlenen toplantıda, merkezde ve Üzümlü ilçesinde, İl Özel İdaresi tarafından kurulacak olan seracılık bölgeleri başta olmak üzere; bağcılık, sebzecilik ve meyvecilik gibi konularda çiftçilere bilgiler verildi.

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