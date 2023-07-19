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Yerel Çiftçi, spor yatırımlarını inceledi
Yerel

Çiftçi, spor yatırımlarını inceledi

Yeniakit Publisher
2023-07-19 13:34:00 -
Çiftçi, spor yatırımlarını inceledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, spor alanında yapılan yatırımları inceledi.

Çiftçi, Büyükşehir Belediyesince Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde, gençlerin spora yönlendirilmesi, sağlıklı ortamlarda spor yapabilmesi amacıyla hayata geçirdiği çok amaçlı kapalı spor salonu ve yarı olimpik yüzme havuzunda çalışmaları denetledi. Projenin ilçedeki spor çalışmalarına katkı sunacağını belirten Çiftçi, “Gençlerimiz için her zaman en iyisini istiyor, titizlikle çalışıyoruz. Bağlar ilçemizde inşa ettiğimiz 1000 kişi kapasiteli spor salonumuz çok yakında gençlerimizin en uğrak yerlerinden olacak” dedi.

Çiftçi daha sonra Seyrantepe kampüsü içerisinde yapılacak spor tesisin inşaatı inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Genel Sekreter Abdullah Çiftçi’ye, Genel Sekreter Yardımcısı Ensari Erden, Fen İşleri Daire Başkanı Osman Bilden, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ömer Buğday eşlik etti.

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