Çiftçi destek ödemeleri yattı mı? Çiftçi destekleme ödemeleri 2021 ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaklaşık 2,6 milyar liralık destek ödemesine başladıklarını duyurdu. Bakan Pakdemirli, söz konusu destek ödemelerine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Pakdemirli, paylaşımında şunları kaydetti: "Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 143 bin 912 üreticimize 2 milyar 354 milyon 833 bin 985 lira, katı organik organomineral gübre desteği kapsamında 44 bin 468 üreticimize 79 milyon 613 bin 47 lira, hububat baklagil dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 18 bin 788 üreticimize 61 milyon 705 bin 775 lira, sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 114 üreticimize 33 milyon 191 bin 96 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 8 bin 795 üreticimize 27 milyon 54 bin 858 lira, çay budama masrafı desteği kapsamında 7 milyon 371 bin 960 lira olmak üzere toplamda 2 milyar 563 milyon 770 bin 722 liralık destekleme ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başladık. Hayırlı, bereketli olsun."

Mazot, gübre ve toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçiler;

1-Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt olmaları, kayıtlı iseler kayıtlarını yılı içerisinde güncelleştirmeleri,

2-Mazot, gübre ve toprak analizi desteğinden faydalanmak istediğine dair Başvuru Dilekçesini belirlenen süreler içerisinde Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olduğu İl/İlçe Müdürlüklerimize vermek zorundadırlar.

3-Toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerimiz Bakanlığımızca yetkilendirilmiş laboratuvarlarda toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir.

4-50 dekar ve üzeri parseli olan çiftçilerimiz bu parselin gübre desteğinden yararlanabilmesi için yetkilendirilmiş laboratuvarlarda toprak analizi yaptırması zorunludur.

5-Çiftçilerimiz Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarını ve mazot, gübre ve toprak analizi desteği başvurularını arazilerinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne, eğer birden farklı ilçede arazileri mevcut ise ikamet ettiği ilin il/ilçe müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.