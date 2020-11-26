Çift cinsiyetli yeni bir canlı türü keşfedildi

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, Porto Riko açıklarında yaptıkları bir araştırma sonucu suyun 4 bin metre altında yeni bir canlı türü keşfetti. Keşfedilen yeni canlının çift cinsiyetli olduğu belirtildi.

'Duobrachium Sparksae' ismi verilen canlının ana gövdesinin boyu 6 santimetre, dokunaç boyu ise 56 santimetre olarak hesaplandı.

Konuya ilişkin konuşan zoolog Allen Collins, "Çok tuhaf görünüyordu. Parti balonuna benziyordu" dedi.

Araştırmacılardan Mike Ford ise "Sıcak hava balonu gibi hareket ediyordu. Sanki deniz tabanına bir şekilde bağlıymış gibiydi. Uzun dokunaçları ilginç hareketler sergiliyordu. Deniz tabanıyla direkt bir bağlantı göremedik ama oraya dokunuyor gibiydi" ifadelerini kullandı.