Cide Rıfat Ilgaz Sarıyazma Kültür ve Sanat Festivali başlıyor

Ünlü sanatçı Haluk Levent ve Grup Vitamin, Cide’de düzenlenecek festivalde konser verecek.

11-12-13 Temmuz tarihleri arasında Cide’de bu yıl 24’cüsü gerçekleştirilecek olan ‘Rıfat Ilgaz Sarıyazma Kültür ve Sanat Festivali’ için hazırlıklar tamamlandı. Ünlü edebiyatçı ve yazar Rıfat Ilgaz adına tertiplenen ve her yıl coşku içinde kutlanan festivale, ünlü ses sanatçılarından Haluk Levent, Ahmet Selçuk İlkan ve Grup Vitamin gibi ünlü isimler yer alacak. Cide Belediyesi himayesinde gerçekleşecek olan festival, 3 gün sürecek.

“Herkesi ilçemize bekliyoruz”

Bu yıl düzenlenecek olan 24. Cide Rıfat Ilgaz Sarıyazma Kültür ve Sanat Festivali için herkesi Cide’ye beklediklerini belirten Cide Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu, “Son günlerde çalışmalarımızı 11-12-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz Cide Rıfat Ilgaz Sarıyazma Kültür ve Sanat Festivali üzerine yaptık. Gerçekleşecek olan festivalimizin içeriği dolu-dolu. Özellikle kültür ve sanat bölümüne fazla önem verdik. Cide manileri, Cide atışmaları, Cide Sarıyazma güzellik yarışması, masa tenisi, satranç turnuvası ve plaj voleybolu gibi bir sürü etkinliğimiz olacak. Üç gün boyunca her saati dolu-dolu geçecek olan festivalimizin konser-eğlence bölümünde birçok yerli ve ulusal sanatçıları ilçemizde konuk edeceğiz. Festivalimizin birinci gününde ilçemizin değerli yöresel sanatçılarımız bizimle olacak. İkinci günde ise ülkemizin ünlü ve değerli sanatçılarından Haluk Levent ve Arzu Akça bizlerle olacak. Festivalimizin üçüncü ve son gününde ise, Ahmet Selçuk İlkan ile Grup Gripin, Cide’mizde olup sahne alacaklar. Bizler Cide Belediyesi olarak festivalimiz için tüm her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündük. Siz değerli misafirlerimizi güzel Cide’mize bekliyoruz” dedi.