'Ciciş Esra' ahlaksızlıkta çağ atladı! İş adamını müstehcen görüntüler göndererek taciz etti

Adı sık sık rezilliklerle dolu haberlerle gündeme gelen 'Cicişler' olarak tanınan kardeşlerden Esra Ersoy'un bir rezilliği daha patladı. İş insanı M.Y., sosyal medya hesabından müstehcen görüntülerini göndererek, kendisini taciz ettiği iddiasıyla Esra Ersoy hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

İş adamı M.Y., Ersoy’un gönderdiği görüntüler ile yazışmaları da delil olarak savcılığa sundu. Yapılan incelemede Ersoy’un, şikayet sonrası görüntü ve yazışmaları sosyal medya hesabından sildiği tespit edildi.

Hesabı hacklenmiş

Hakkında, 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'cinsel taciz' ve 'kişinin huzur ve sükununu bozma' suçlarından soruşturma başlatılan Esra Ersoy'un talimatla Bodrum'da ifadesi alındı. İfadesinde, suçlamaları kabul etmeyen Ersoy'un, hesabının hacklendiğini, görüntüleri kendisinin göndermediğini, şikayetçinin iddia ettiği gibi birlikte olmak için ısrar etmediğini söylediği belirtildi. Soruşturma devam ediyor.