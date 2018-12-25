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Çiçekçilerden kabineye çağrı: Destek verin ihracatımız katlansın

Yeni yıla yaklaşırken hareketlenen çiçekçilik sektörü yılın her döneminde ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyor. 2017’de 65 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör temsilcileri, kabinenin destek vermesiyle bu rakamı katlayabilecekleri mesajını verdi.

25 Aralık 2018 Salı 12:23
Çiçekçilerden kabineye çağrı: Destek verin ihracatımız katlansın

 Ekonomi Servisi 

Türkiye ekonomisinden pay almaya çalışan çiçekçilik sektörü, 2019 yılı hedeflerini büyüttü. İstanbul’da bir araya gelen sektör temsilcileri, kırsal devlet arazilerinin peyzaj ve çiçekçilik alanına kaydırılması durumunda ihracata büyük katkı sağlayacaklarını dile getirdiler. 

Döviz girdisi için yeni fırsat

İstihdama büyük ölçüde katkıda bulunan peyzaj ve çiçekçilik sektörünün, ülkemizin bir numaralı döviz girdisi sağlayan sektörü haline getirilebileceğini belirten İTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ahmet Özer, “Bu nedenle ekili alanları 45-50 bin dekar aralığından çıkartıp, ekili arazilerimizi ve hatta ekilemeyen kırsal devlet arazilerini peyzaj ve çiçekçilik alanına kaydırarak hem sektörün gelişimini sağlamalı hem de ihraç malı haline getirmeliyiz. Çünkü çiçekçilik ve peyzaj sektörü, dünya genelinde birçok ülke ekonomisine pek çok sektörden daha fazla katkı sağlıyor” dedi.

Yeni planlama ile kazanırız

Peyzaj ve çiçekçilik sektörünün 2017 yılındaki ihracat ve ithalat oranlarını da paylaşan Özer, şöyle konuştu: “2017 yılında ihracatımız 65 milyon dolar iken, aynı dönemde ithalatımızın 84 milyon dolar olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Bu tabloyu, elbirliğiyle ve gerek siyasetimizin gerekse bürokrasimizin planlama ve arazi destekleri ile pozitif yönde değiştirebileceğimizi sizler adına iddia ediyorum.

Sektör temsilcileri, 2018 Aralık sonu itibariyle 102 milyon dolar civarında ihracat, 65 milyon dolar civarında da ithalat beklediklerini belirterek, ithalat-ihracat dengesinin değişeceğine işaret etti. Çiçek üretiminde arazi sorununa da dikkat çeken sektör temsilcileri, kamu arazilerinin üretime kazandırılmasıyla sorunun çözülebileceğini dile getirdi. Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz da, sektörün sorunlarının çözülmesi halinde ihracatın 500 milyon dolara çıkabileceğini söyledi.

Güç birliğine varız

İstanbul Ticaret Odası Peyzaj ve Çiçekçilik Meslek Komitesi’nin ‘Çiçekçilik Sektörü 2018 yılı değerlendirme toplantısına katılan İstanbul Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Sunay Çalışır, Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, İnterflora Çiçekçiler Derneği Başkan Yardımcısı Mahmut Çil, Teleflor Uluslararası Çiçekçilik Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Daştan, Çiçek Filosu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Başaran, Çiçekçiler Federasyonu Genel Sekreteri Emin Tok, Çiçekçi İş Adamları Federasyonu Başkanı Daştan Evcen güç birliğine hazır oldukları mesajını verdiler.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 12:23
  1. Türkiye ekonomisi
  2. çiçekçilik sektörü
  3. İTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ahmet Özer
  4. Peyzaj ve çiçekçilik sektörü
  5. ithalat-ihracat
  6. Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz
  7. İstanbul Ticaret Odası Peyzaj ve Çiçekçilik Meslek Komitesi
  8. İstanbul Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Sunay Çalışır
  9. İnterflora Çiçekçiler Derneği Başkan Yardımcısı Mahmut Çil
  10. Teleflor Uluslararası Çiçekçilik Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Daştan
  11. Çiçek Filosu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Başaran
  12. Çiçekçiler Federasyonu Genel Sekreteri Emin Tok
  13. Çiçekçi İş Adamları Federasyonu Başkanı Daştan Evcen

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