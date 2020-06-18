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Yerel

Çiçeği burnunda ormancılara kaliteli üretim eğitimi verildi

Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğünde göreve yeni başlayan orman mühendisleri ve orman muhafaza memurlarına, Çaltılıbük orman deposunda uygulamalı kaliteli üretim eğitimi verildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 15:36:16 -
Çiçeği burnunda ormancılara kaliteli üretim eğitimi verildi

Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğünde göreve yeni başlayan orman mühendisleri ve orman muhafaza memurlarına, Çaltılıbük orman deposunda uygulamalı kaliteli üretim eğitimi verildi.


Tatbikatta çiçeği burnunda genç ormancılara eta tespiti, dikili damga, üretim metotları, üretimde iş güvenliği, dosyalarının noksansız düzenlenmesi, kişisel koruyucu donanımların ve güvenlik malzemelerinin kullanımı, kesim tekniği, motorlu testere kullanımı, boylama, standardizasyon, istifleme, dikili satış işlemleri, satış ve pazarlama faaliyetleri, stok sayımları ve tefrik (ayırma) işlemleri anlatıldı.

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