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Dünya CIA'den Ermenistan'a ziyaret
Dünya

CIA'den Ermenistan'a ziyaret

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın CIA direktörü Burns ile görüştüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 14:07:00 -
CIA'den Ermenistan'a ziyaret

Nikol Paşinyan, dün (15 Temmuz Cuma) ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü William Burns ile bir araya geldi.

İkili arasındaki görüşmede, "uluslararası ve bölgesel güvenliğin, terörizme karşı mücadelenin ve Güney Kafkasya bölgesinde gelişmekte olan olayların ele alındığı" aktarıldı.

Burns, Erivan'da Ermenistan Güvenlik Konseyi'nin sekreteriyle de bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede ABD-Ermenistan ikili ilişkilerinin ileriye taşınması hakkında münakaşa edildiği kaydedildi.

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