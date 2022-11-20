CIA sevdalısı Mr. Özdağ’ı fonlayan ABD vakıfları, Pençe-Kılıç Operasyonu’nu kınadı!

Türkiye’nin terörle mücadelesi, sınır ötesinde de kararlılıkla devam ederken, rahatsızlık duyanlardan da tepkiler gecikmedi. ABD ve İsrail vakıfları tarafından fonlanan Ümit Özdağ’ın yakın mesaide bulunduğu isimler ve kuruluşlar da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin PKK-YPG hedeflerine yönelik başlattığı Pençe Kılıç Operasyonu’nu kınadı.

ÜMİT ÖZDAĞ’IN ORTAK ÇALIŞTIĞI WASHİNGTON KÜRT ENSTİTÜSÜ’NDEN KINAMA

“Türkçülük” yaptığını iddia ederek popülist söylemleriyle milliyetçi Türk gençliğinin beynini yıkayan ve Türkiye’de sokak olayları çıkarmak suretiyle Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan terör devletine zemin hazırlamak isteyen Ümit Özdağ‘ın 1997 yılında ABD’de terör örgütü PKK yöneticileri ile görüştüğü ortaya çıkmıştı.

CIA tarafından PKK devletini kuracak organizasyon olarak kurulan Washington Kürt Enstitüsü isimli kuruluşun PKK Kongresine katılan Ümit Özdağ burada PKK’nın üst düzey sözde yöneticileri ile buluşmuştu.

ÜMİT ÖZDAĞ’IN FONCULARI TSK’YA KİN KUSTU

ABD ve İsrail çıkarlarına hizmet eden vakıflarla içli dışlı olan Özdağ’ın toplantılarına katıldığı Washington Kürt Enstitüsü, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin PKK-YPG terörüne karşı düzenlediği sınır ötesi operasyona böyle tepki gösterdi.

ZEYTİN DALI OPERASYONUNU SABOTE ETMEYE ÇALIŞMIŞTI

Türkiye ne zaman PKK’ya karşı sınır ötesi operasyona kalkışsa sokakları karıştırmak için harekete geçen Özdağ, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Operasyonu’nda da bugün olduğu gibi karışıklık çıkarmak için çok uğraşmıştı.

Fırat Kalkanı Harekâtı’nda “Türk askerleri Suriye sınırları içinde aç, susuz haldeler, giymeye giyecek, yemeye yiyecek, banyo yapmaya yer bulamıyorlar” diyerek, Türk ordusunu adeta düşmanları karşısında aciz göstermeye çalışmıştı.

TSK o günlerde “Bir kısım çok da iyi niyet taşımayan ferdi girişimleri dikkate alarak yapılan haberler, bizden önce halkımızı üzmektedir. Devlet bütün gücünü o bölgeye cömertçe seferber etmektedir” açıklaması yaparak adeta Ümit Özdağ’ı fırçalamıştı.

Sonra, Zeytin Dalı Operasyonu’nda ortaya çıkmış ve “Afrin’i almak için ne verdiniz sorusunun sorulması gerekiyor” kara propagandasını yapmıştı. 4600 YPG’li teröristin öldürüldüğü ve Afrin’e huzur getiren operasyonda kime, ne verilmiş oldu? 4600 YPG’li terörist öldürülerek sadece CHP’ye üzüntü verilmiştir. CHP, HDP ve partisi İP, bu operasyona karşıydı ve aklınca onların düşüncelerini böyle propagandalarla güçlendirmeye çalışıyordu. Çok böyükkkkk Türk milliyetçisi olduğu söylenen Ümit Özdağ, Türk ordusunun operasyonunu sulandırıyordu ama terör örgütü YPG ve PYD’ye de aşk derecesinde sahip çıkan CHP’ye çıtını çıkaramıyordu.

Özdağ, İdlib meselesini sulandırmak için de ekranlardaydı. Bu durumu fark eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medyadan bu haline suçüstü yapmış ve “İdlib’de Türk askeri büyük bir beka mücadelesi ve şehitler verirken televizyon ekranlarına çıkıp provokasyon yapan, toplumu kaos ve infiale sevk etmeye, Türkiye düşmanlarının lehine algı operasyonu düzenlemeye yeltenen Ümit Özdağ’ın gerçek yüzünü gösterme zamanı geldi” paylaşımını yapmış ve Ümit Özdağ’ın ilişkilerine yönelik oldukça çarpıcı şeyler söylemişti.