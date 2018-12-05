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CIA, senatörleri ikna etti... Bin Selman’ın mal varlığına el konulacak!..

ABD’li senatörler, CIA Başkanı Gina Haspel’in açıklamalarını dinledikten sonra, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Kaşıkçı cinayetinin başı olduğuna karar verdi. ABD’nin, Magnitsky Yasası sebebiyle bin Selman’a direkt yaptırım uygulaması ve ülkedeki mal varlığına el koyması gündeme geldi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:33
CIA, senatörleri ikna etti... Bin Selman’ın mal varlığına el konulacak!..

 yeniakit.com.tr  Türkiye, Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan tarafından katledilmesine ilişkin bilgileri uluslararası arenada paylaşarak Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ı iyice köşeye sıkıştırdı. Bilgilerin direkt uluslararası kamuoyu ve ülkelerde paylaşılması, prensi savunan para babalarının da elini boşa çıkarıyor. Türkiye’nin CIA Başkanı Gina Haspel’e verdiği, özellikle testere delili, ABD’li senatörleri harekete geçirdi. Kapalı toplantıda CIA Başkanı'nı dinleyen senatörler Türkiye’nin ona verdiği delillerin başında gelen testere konusuna yoğunlaşarak cinayetin bin Selman’ın bilgisi dahilinde işlendiğini düşünmeye başladılar.

Kısa süre önce CIA Başkanı Gina Haspel, Kaşıkçı cinayeti konusunda konuşması için senato istihbarat komisyonuna çağrıldı. Son anda onun diyeceklerinden korkan başkan Trump ‘executivepower’ yetkisini kullandı ve komisyona gitmesini engelledi.

HaberTürk yazarı Serdar Turgut’un yazısına göre, Senato’da büyük tepki oldu. Linsdlay Graham gibi Trump’a yakın Cumhuriyetçi senatör bile, "CIA Başkanı Haspel gelinceye kadar hiçbir kararı benden geçiremezler" diye ültimatomunu verdi.

Trump geri adım attı

İki partideki tepkiler de birleşip yükselince Trump geri adım atmak zorunda kaldı. Salı günü CIA Başkanı Haspel Senato’ya gidip, kapalı kapılar ardında Senato liderlerinin ve komisyon başkanlarının bulunduğu bir toplantıda, Kaşıkçı cinayeti ile ilgili CIA’nin görüşlerini anlattı.

Bin Selman’ın ipini çekecekler

Bu aşamadan sonra Washington’da, Amerikan Kongresi'nin Muhammed bin Selman'ın ipini yakında çekeceği beklentisi hakim. 

Kongre kaynakları: Toplantıda konuşulanlar yeter

Salı günkü toplantı gizli devlet bilgilerinin anlatıldığı basına kapalı bir toplantı olduğundan tam olarak ne konuşulduğu sadece katılan gizlilik yemini altındaki senatörlerin bildiği bir şey. Ama CIA bugüne kadar ulusal güvenlik yazarlarına öyle bilgiler sızdırdı ki sadece bunlar bile Kaşıkçı cinayetinin direkt bin Selman’a bağlanmasına yeteceği yorumu yapılıyor Kongre’ye yakın kaynaklarca.

Mesajlaşma ağı tespit edildi

Örneğin CIA en son olarak bin Selman’ın Kaşıkçı cinayetinin olduğu gün İstanbul’da bulunan ekip ile cinayet öncesi ve sonrasında tam 11 kez mesajlaştığını tespit etti. Senatörler özelikle cinayet timinin beraberinde getirmiş olduğunun Türkiye tarafından tespit edilerek CIA’ye bilgisi verilen testere konusunda sorular sordular.

Kongre kısa süre içinde Selman’ı Kaşıkçı cinayetiyle ilgili direkt suçlayacak ve Tump’ın bin Selman ile ilişkiyi kopartmasını isteyecek.

Bin Selman'ın mal varlığına el konulacak

Bunlarla birlikte, Magnitsky Yasası çevresinde bin Selman’a direkt yaptırımlar getirilecek ve ABD’deki varlıklarına el konulacak.

Bundan en büyük darbeyi Amerika’nın Suudi Arabistan ve İsrail'le kurmuş olduğu Ortadoğu'ya yönelik işbirliği stratejisi yiyecek.

Kongre bu işin peşini bırakmayacak ama Beyaz Saray’ın tepkisinin de ne olacağı merakla bekleniyor Washington’da.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 10:33
  1. İstanbul
  2. ABD
  3. Muhammed bin Selman
  4. Suudi Arabistan
  5. CIA
  6. ABD’li senatörler
  7. Gina Haspel
  8. Senato
  9. Cemal Kaşıkçı

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  • hay bin gunduzhay bin gunduz43 dk önce
    dabi dabiöyle yaparlar
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