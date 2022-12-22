CIA destekli darbede ölenlerin sayısı artıyor!

Ülkenin birçok kentinde sokağa dökülen binlerce kişi yeni Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifasını ve gözaltında bulunan Castillo'nun serbest bırakılmasını istedi.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısının 26'ya yükseldiği, 61 kişinin ise hastanelerde tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Ombudsman Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, eylemlerde yaşanılan ölümler nedeniyle savcılıktan "acil soruşturma" başlatması talep edildi.

Darbenin arkasından CIA çıktı!

Nisan 2021’de seçimle gelen ülkenin 63. Devlet Başkanı Castillo, Kongre üyelerinin kendisine karşı usulsüz bir girişimde bulunacağını belirterek meclisi feshettiğini açıkladı.

Merkezi Sağ’ın ağırlıkta olduğu Kongre, Castillo’nun kararını tanımadığını duyurdu ve gensoru ile Peru liderini azlettiklerini duyurdu. Ordunun Kongre’yi desteklemesi sonrası Castillo tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ülke basınından Multipolarista haber sitesinden Ben Norton’ın haberine göre, eski bir CIA ajanı olan Peru’nun ABD Büyükelçisi Lisa Kenna, darbeden bir gün önce Castillo hükümetinin Savunma Bakanı Gustavo Bobbio Rosas ile görüştü.

Darbe günü Rosas, Castillo’nun Kongre’yi feshetme kararına tepki olarak istifa etmiş ve orduyu Peru liderine karşı göreve çağırmıştı.

Darbeden bir gün önce 6 Aralık 2022’de Kenna, Castillo tarafından 5 Aralık’ta Savunma Bakanı olarak atanan emekli tuğgeneral Gustavo Bobbio Rosas ile bir araya geldi.

Peru Savunma Bakanlığı, görüşmeye ilişkin bir fotoğraf paylaşarak dostane bir görüşme gerçekleştiğini duyurdu. 7 Aralık 2022’de, Castillo’ya muhalif olan sağın çoğunlukta olduğu Peru Kongresi, Anayasa’nın 113 maddesini gerekçe göstererek Castillo’nun görevden alınmasını talep etti.