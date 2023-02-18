  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Christian Atsu'nun menajeri açıkladı! Acı haberi böyle verdi
Gündem

Christian Atsu'nun menajeri açıkladı! Acı haberi böyle verdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'dan acı haber geldi. Atsu'nun menajeri Murat Uzunmehmet, Ganalı futbolcunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-18 08:41:00 - 2023-02-18 08:45:37
Christian Atsu'nun menajeri açıkladı! Acı haberi böyle verdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'dan acı haber geldi. Atsu'nun menajeri Murat Uzunmehmet, Ganalı futbolcunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Menajeri yaptığı açıklama, "Christian Atsu bulundu ve maalesef hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Hataysporlu Atsu bekleyişi! Gana hükümetine çağrı... Deprem felaketi sonrası!
Hataysporlu Atsu bekleyişi! Gana hükümetine çağrı... Deprem felaketi sonrası!

Spor

Hataysporlu Atsu bekleyişi! Gana hükümetine çağrı... Deprem felaketi sonrası!

Christian Atsu'nun menajeri o haberi duyurdu! ilk kez açıkladı: Bir tek ayakkabılarını bulduk, Christian Atsu'nun menajeri o haberi duyurdu! ilk kez açıkladı: Bir tek ayakkabılarını bulduk, odasını tespit ettik
Christian Atsu'nun menajeri o haberi duyurdu! ilk kez açıkladı: Bir tek ayakkabılarını bulduk, Christian Atsu'nun menajeri o haberi duyurdu! ilk kez açıkladı: Bir tek ayakkabılarını bulduk, odasını tespit ettik

Aktüel

Christian Atsu'nun menajeri o haberi duyurdu! ilk kez açıkladı: Bir tek ayakkabılarını bulduk, Christian Atsu'nun menajeri o haberi duyurdu! ilk kez açıkladı: Bir tek ayakkabılarını bulduk, odasını tespit ettik

Deprem sonrası... Atsu'nun menajeri öyle bir konuştu ki... Belediye başkanını yerin dibine soktu!
Deprem sonrası... Atsu'nun menajeri öyle bir konuştu ki... Belediye başkanını yerin dibine soktu!

Spor

Deprem sonrası... Atsu'nun menajeri öyle bir konuştu ki... Belediye başkanını yerin dibine soktu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23