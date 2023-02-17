Christan Atsu ile ilgili acı gerçeği açıkladı! Beklenmedik adım sonrası...

Christian Atsu ve Taner Savut'un evleri bulundu fakat iki isme de henüz ulaşılamadı. Depremin 12. gününde Atsu'nun kaldığı bina akıbetini korumaya devam ediyor. Hatayspor idari menajeri Fatih İlek, yaptığı açıklamada yürekleri yakan bir detay paylaştı.

Türkiye'yi yasa boğan depremin 12. gününde hala enkaz altında bulunan Christian Atsu ve Taner Savut'un yaşadığı evlere ulaşıldı fakat iki isimden hala bir haber yok. Depremden saatler önce Kasımpaşa maçının son anlarında gol atarak takımına 3 puanı getiren Atsu için endişeli bekleyiş devam ediyor.

Radyospor'a açıklamalarda bulunan Hatayspor idari menajeri Fatih İlek, "Christian Atsu, Gaziantep FK maçından önce, hocaya daha çok süre almak istediğini söyledi. 'Takım bulursam ayrılabilir miyim' dedi. Volkan hoca da bu isteğini kabul etmişti." dedi.

"Atsu, Gaziantep FK maçında süre almadı. Kasımpaşa maçından sonra yurtdışına ailesinin yanına gidecekti. Kasımpaşa maçında hoca görev verdi ve gol de attı."

"Atsu, Kasımpaşa maçında iyi oynayıp gol attığı için yurtdışına gitmekten vazgeçti. Yaşadığı sevinçten sonra 'Burada kalayım' dedi. En mutlu gününde depreme yakalandı. Akşam uçağı vardı. Önce İstanbul, sonra da Fransa'ya gidecekti."