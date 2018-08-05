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CHP'yi karıştıran liste ortaya çıktı krizin sebebi buymuş

CHP’de muhaliflerin seçim sonrası olağanüstü kurultay için topladığı liste ortaya çıktı. İllere göre imza dağılımının yer aldığı listede, 81 ilin 76’sında delegelerin kurultay yapılması için imza verdiği deşifre oldu.

05 Ağustos 2018 Pazar 10:54
CHP'yi karıştıran liste ortaya çıktı krizin sebebi buymuş

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), 24 Haziran seçimlerinin ardından CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce etrafında toplanarak olağanüstü kurultay talebinde bulunan muhaliflerle, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alan partililer arasındaki çatlak giderek büyüyor. Muhaliflerin kurultay için toplanan imzaları genel merkeze teslim etmesinin ardından başlayan tartışma devam ediyor. Muhalifler yeterli imzayı teslim ettiklerini, genel merkez ise tam tersini söylüyor. İmza sayısı genel merkeze göre 605, muhaliflere göre ise 622.

İLLERE GÖRE LİSTE

Sabah gazetesinin haberine göre, muhaliflerin imzaları teslim etmesinin ardından CHP Genel Merkezi'nde yapılan çalışmanın sonucunda imza veren delegelerin illere göre dağılımının listesi çıkarıldı. Listeye göre, 81 ilin 76'sında muhalifler kurultay için imza topladı. Sadece Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'nin de aralarında bulunduğu Şırnak, Amasya, Çankırı, Sinop'tan imza veren olmadı. Muharrem İnce'nin memleketi Yalova ile Sakarya, Manisa, Kilis, Aksaray, Bartın, Batman, Bilecik, Düzce ve Hakkari illerinde muhalifler tulum çıkardı. Listeye göre CHP'de 144 milletvekilinden 10 milletvekili ile 60 kişilik Parti Meclisi'nden 12 üye olağanüstü kurultayın toplanması için imza verdi. 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu'ndan ise 4 üye olağanüstü kurultayın toplanmasını istedi.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE TABLO

En fazla delegeyle kurultayın kaderini etkileme şansına sahip İstanbul, Ankara ve İzmir'deki tablo da ortaya çıktı. 7 ay önce yapılan kurultayda Kılıçdaroğlu'nun yanında ağırlıklı olarak saf tutan üç büyük şehirde bu kez genel merkezin büyük oranda fire vermesi dikkat çekti. 171 delegenin bulunduğu İstanbul'da kurultay toplanması için 71 delege imza verirken, Trabzon'da 11 delegenin 10'u, Konya'da 27 delegenin 20'si, Kocaeli'nde 22 delegenin 14'ü, Ardahan'da 4 delegenin 3'ü, Samsun'da 17 delegenin 14'ü, Bursa'da 35 delegenin 22'si, Denizli'de 14 delegenin 13'ü, Diyarbakır'da 22 delegenin 15'i, Adana'da 25 delegenin 9'u kurultay için imza verdi.

61 delegesi bulunan Ankara'da 23 delege olağanüstü kurultay için imza verirken, 52 delegesi bulunan İzmir'de 26 delegenin yani, delegelerin yarısının olağanüstü kurultay için imza vermesi dikkat çekti. Özellikle CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın İzmir'den aday olmaması için kulis yapan il teşkilatının kurultay için imza vermesi Özkan'a tepki olarak yorumlandı. Kılıçdaroğlu'nun safında net duruş sergileyen İstanbul'da da fireler beklenenden yüksek çıktı.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 10:54
  1. Düzce
  2. Kilis
  3. Yalova
  4. Ardahan
  5. Bartın
  6. Şırnak
  7. Batman
  8. Aksaray
  9. Tunceli
  10. Trabzon
  11. Sinop
  12. Samsun
  13. Sakarya
  14. Manisa
  15. Konya
  16. Kocaeli
  17. İzmir
  18. İstanbul
  19. Hakkari
  20. Diyarbakır
  21. Denizli
  22. Çankırı
  23. Bursa
  24. Bilecik
  25. Ankara
  26. Amasya
  27. Adana
  28. chp

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