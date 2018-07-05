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CHP'ye İnce'den sonra bir aday daha!

24 Haziran'da alınan büyük hezimet sonrası tekrar ateşlenen genel başkanlık tartışması büyüyor. Muharrem İnce yanlıların kurultay için imza toplamaya başlamasının ardından eski Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in de genel başkanlık için aday olduğu bildirildi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 11:04
CHP'ye İnce'den sonra bir aday daha!

CHP’nin 24 Haziran seçimlerinden sonra başlayan genel başkanlık tartışması büyüyor. 

Aydınlık’ta yer alan habere göre; CHP’de Kılıçdaroğlu ve İnce’den sonra üçüncü bir aday daha ortaya çıktı. CHP’de üçüncü genel başkan adayı eski Trabzon milletvekili Haluk Pekşen. Pekşen, CHP Genel Başkanlığı için aday olduğu gizlemiyor.

 Yakın çevresi şu anda Pekşen’in gelişmeleri yakından takip ettiğini, delegelerle ve il başkanlarıyla görüşmeler yaptığını, genel başkanlık için aday olmayı düşündüğünü, kesin kararını yakında açıklayacağını vurguladılar.,

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 11:04
  1. Trabzon
  2. Aydın
  3. chp
  4. muharrem ince

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  • Rabia Zafer Rabia Zafer 8 dk önce
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