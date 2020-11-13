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Gündem CHP'ye çok sert tepki: Siz Ömer Halisdemir'i bile yargılarsınız!
Gündem

CHP'ye çok sert tepki: Siz Ömer Halisdemir'i bile yargılarsınız!

"15 Temmuz darbe girişimine karşı koyan sivillerin bu eylemleri nedeniyle sorumlulukları yoktur" kararnamesine karşı AYM'ye başvuran CHP'yi eleştiren gazeteci Engin Ardıç, "FETÖ iktidara gelirse Ömer Halisdemir'i de yargılarsınız siz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 08:35:00 -
CHP'ye çok sert tepki: Siz Ömer Halisdemir'i bile yargılarsınız!

CHP, "15 Temmuz darbe girişimine karşı koyan sivillerin bu eylemleri nedeniyle sorumlulukları yoktur" kararnamesinin iptali için harekete geçti. Memleket muhalifi parti, düzenlemeyi içeren 6755 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 37. maddesinin 2 numaralı fıkrasının yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı.

Anayasa Mahkemesi, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin bastırılması kapsamında hareket edenlerin, bu kapsamdaki fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmayacağını öngören kanun hükmünün iptal istemini reddetti.

CHP'nin bu davası büyük tepkilere neden olurken, Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç da dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Ardıç'ın bugünkü, "Utanmıyorsanız Ömer Halisdemir’i de yargılatın" başlıklı yazısı şu şekilde:

Fransa'da Alman işgali döneminin vatan hainlerini ve işbirlikçilerini "aklama" çabalarının ayyuka çıktığı yetmişli yıllarda, Le Monde gazetesinin ünlü yazarı Bertrand Poirot-Delpech dayanamamış şöyle bir başlık atmıştı: "A quand le proces de Jean Moulin?"... Onu ne zaman yargılayacaksınız?

Jean Moulin, direnişçilerin lideri, General de Gaulle'ün gizli temsilcisiydi, Gestapo tarafından işkenceyle öldürülmüştü.

 

***

 

Bir kararname çıkarılmış: "15 Temmuz darbe girişimine karşı koyan sivillerin bu eylemleri nedeniyle sorumlulukları yoktur"...

CHP bunu beğenmemiş.

Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş, kararnamenin iptalini istemiş.

Anayasa Mahkemesi de bu çirkin talebi reddetmiş.

CHP gerçi iptal istemine "af niteliği taşıyor, dolayısıyla TBMM'den üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla çıkması gerekir" şeklinde bir kılıf uyduruyor ama asıl derdi bu kararnameyi Meclis'e getirmek ve çıkmamasını sağlamak...

Anayasa Mahkemesi de "hayır, bu bir af değildir, çünkü ortada suç yoktur" diyor.

Demek ki darbeye direnmek, AYM'ye göre suç değil, CHP'ye göre suç.

Punduna getirebilse, darbeye direnenlerden hayatta olanları içeri attıracak neredeyse.

İnsanda biraz utanma olur.

Ama utanma olsa, "tankların üstüne en önce ben çıkarım" deyip sonra da o tankların arasından keklik gibi süzülüp geçerek belediye reisinin evinde çay içip darbeyi izleyenlerde olurdu...

Sokakta can verenler suçlu... Tankın altında kalanlar kabahatli... Gazi olanlar kusurlu... Kolunu bacağını kaybedenler hatalı...

Uçaktan atılan bombayla kafası kopan kadıncağız cani mesela...

Ki, bunlar için af çıkarılıyor, hain iktidar(!) darbeye direnen taraftarlarını kurtarıyor!

İnsanda biraz utanma olur.

Akılları sıra, bir daha darbe girişimi olursa, direnmeye kalkacak olanları daha şimdiden, "peşin peşin" suçlu durumuna düşürecekler...

***

 

Yiğitler yiğidi Ömer Halisdemir, darbeci paşayı alnının şakından vurdu.

Çocuğun üstüne üç şarjör boşaltmışlar.

Delik deşik olmuş.

Kendisini "oğlum, bunun ucunda şehitlik de var, ona göre" diye uyaran komutanına da "vatan sağolsun" demiş.

Oradan sağ kurtulamayacağını bilerek.

Mangal gibi yürek ister.

Tavşan gibiler de televizyon karşısında çay içerek Tayyip Erdoğan'ın ölüm haberini beklerler.

İnsanda biraz utanma olur.

FETÖ iktidara gelirse Ömer Halisdemir'i de yargılarsınız siz.

Hiç utanmazsınız.

 

***

 

Ama bizim var

"Hiç kimsenin endişesi olmasın, Türkiye Cumhuriyeti'ni bizden daha iyi yönetecek ikinci bir kadro yoktur."

Kemal Kılıçdaroğlu

 

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Yorumlar

Ümit

bu Yahudi piyonu ke mal ve çevresindeki ler ya idam edilmeli yada sınırdışı edilmeli ermenistan dır bunların vatanı
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