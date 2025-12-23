CHP'nin yerli teknoloji düşmanlığı bitmiyor: KAAN'a 'petek', Hibrit rokete 'tekerlek'

Türkiye, savunma ve uzay sanayiinde imza attığı dünya rekorlarıyla küresel devleri geride bırakırken, ana muhalefet partisinin yerli teknolojilere yönelik "alaycı" dili bir kez daha sınırları zorladı. AK Parti Milletvekili Mustafa Varank, TBMM kürsüsünde Türkiye'nin ay yolculuğu ve uydu lojistiği için geliştirdiği FGN-TUG-S01 yörünge transfer aracının yakıtını tanıtırken, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın bu stratejik ürünü "tekerlek" olarak niteleyip küçümsedi. Daha önce 5. nesil savaş uçağımız KAAN’ın ilk parçasına "Kalorifer peteği gibi" manşeti atarak Türk mühendislerinin emeğini aşağılayan zihniyetin son hedefi, dünyada yörüngede ateşlenen ilk hibrit motor teknolojisi oldu. 6 Aralık 2025’te uzayda gerçekleştirilen tarihi manevrayla tüm dünyayı hayran bırakan bu teknolojiye karşı sergilenen CHP’li vekillerin "teknoloji körlüğü", kamuoyunda büyük tepki topladı.

Türkiye'nin stratejik projeleri ne zaman bir başarı elde etse, muhalefet kanadından gelen skandal açıklamalar hafızalardaki yerini koruyor:

2021 yılında KAAN uçağının ilk parçası üretildiğinde, CHP’ye yakınlığıyla bilinen Cumhuriyet Gazetesi "Kalorifer peteği gibi!" manşetiyle projeyi karalamaya çalışmıştı. Bugün o "petek" denilen uçak, dünya semalarında süzülerek milyarlarca dolarlık ihracat sözleşmelerine imza atıyor.

Meclis kürsüsünden gösterilen ve 530 kilometreden 720 kilometreye yörünge değişikliği sağlayan yüksek teknolojili yakıt bloğuna CHP’li Günaydın'ın "Bir tane tekerleği çıkartmış" demesi, muhalefetin uzay yarışından ne kadar uzak olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Mustafa Varank, yerli yakıtı silindire benzeten CHP'li Ali Mahir Başarır'a sosyal medyadan tokat gibi bir yanıt verdi: "Bu yakıtla faydalı yükler taşınabiliyor, faydasız yükler değil."

GÜNAYDIN 'TEKERLEK' DEDİ

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, Varank "Ülkemiz, geliştirdiği daha maliyet etkin ve daha güvenli bu sistemle uzay yarışında artık rakiplerinden bir adım önde. Elimde gördüğünüz bu yakıt, 90 kilo ağırlığındaki faydalı yükü, yer yüzünden kilometrelerce yukarıya, uzayda alçak yörüngede ateşlerseniz bin kilometrenin ötesine çıkarabilir. İşte bizim yüksek teknoloji anlayışımızın bir ürünü." dedi. CHP'lilerin "uzay işlerinden pek anlamadığını" söyleyen ve kürsüden "bant" gösteren Varank, "İşte bu CHP'nin teknolojideki rekabetçilik anlayışının bir ürünü. Bant deyip geçmeyin, her türlü yolsuzluğun kaydedilmesinin önüne geçebiliyor. İşte bizim uzayda rekabet için geliştirdiğimiz ürün, İşte CHP'nin adaletten kaçmak için geliştirdiği ürün" dedi.

Daha sonra kürsüye çıkan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Mustafa Varank'ın gösterdiği uzay görevlerinde kullanılan katı yakıta "Burada Varank konuşma yaptı bir tane tekerleği çıkartmış da bilmem ne yapıyormuş falan filan..." dedi. Bunun üzerine Günaydın'a AK Parti sıralarından tepki geldi. Varank'ın TBMM kürsüsünde gösterdiği roket katı yakıt materyali tamamen Türkiye'de yerli imkanlarla üretiliyor. Katı yakıt DeltaV Uzay Teknolojileri tarafından geliştirildi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın

DÜNYA REKORU KIRDI

Aynı yakıtın kullanıldığı hibrit roket yine 9 Haziran 2025'te yapılan testte 200 kilometre irtifanın üzerine çıkılarak bu alanda bir dünya rekoruna imza attı. Özgün hibrit roket teknolojisi kullanılan yakıt patlayıcı ve toksik madde içermeyen, insana ve çevreye zarar vermeyen sistemlerle geliştirildi. Türk mühendislerinin geliştirdiği katı roket yakıtı toplam darbe, yanma süresi ve kütle oranları açısından uçuş performansını sınırlayan yerçekimi ve aerodinamik sürükleme kayıpları dikkate alınarak tasarlandı. Yakıt dünyada benzeri olmayan özelliklere sahip.

YENİ SİSTEM TARİHE GEÇTİ

Varank'ın TBMM'de gündeme getirdiği Delta V'nin geliştirdiği katı roket yakıtı BAYKAR tarafından kurulan Fergani Uzay Teknolojileri'nin ilk yörünge transfer aracı FGN-TUG-S01'de etkin rol aldı. FGN-TUG-S01, 6 Aralık 2025 sabahı ana hibrit itki sistemini devreye aldı. Bu manevra ile 530 km irtifadaki dairesel yörüngesinden ayrılarak, 720 km zirve irtifasına sahip bir eliptik yörüngeye geçişi sağladı. DeltaV katı yakıt kullanılan Türkiye'nin uzayda kendi geliştirdiği hibrit motor teknolojisiyle gerçekleştirdiği ilk uzay ateşleme operasyonu olmasının yanı sıra dünyada da hibrit roket motorunun ilk yörüngesel ateşlemesi olarak tarihe geçti.

AK Partili Varank konuşmasını, Fergani Uzay tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yörünge transfer aracı (YTA) FGN-TUG-S01'in ateşlemedeki itki sisteminde kullanılan Delta V'nin geliştirdiği yakıt materyalini göstererek yaptı.

DELTA V'NİN İLKLERİ

2019: Dünyanın ilk parafin ve sıvı oksijen yakıt çifti kullanan sonda fırlatması.

2019: Türkiye'nin en büyük sıvı oksitleyicili roket motoru ateşlemesi.

2022: Dünyanın ilk hibrit uzay motorunun geliştirilmesi.

2023: Dünyada LOX ve parafin yakıt çiftini kullanarak 100 km irtifayı aşan ilk hibrit roket sistemi.

2023: Uzayda ateşlenen ilk hibrit roket sistemi.

23 KİLOMETREYE ATEŞLİYOR

90 kilogramlık faydalı yükü tek kademeli bir roket sistemi; 3.5 kg'lik katı yakıtla 3 km'ye, 7 kg'lik yakıtla 9 km'ye, 13 kg'lik yakıtla 23 km irtifaya çıkarabiliyor.

CHP'Lİ MAHİR BAŞARIR'A 'FAYDASIZ YÜK' CEVABI

CHP'li Ali Mahir Başarır, Varank'ın sözleri için "İsmini vermiyorum gelip konuşmasın diye. Bir elinde bant bir elinde silindir... Ne hakla benim genel başkanıma laf söylüyor?" dedi. Varank da, Başarır'ın sözlerine sosyal medyadan cevap verdi: "Hibrit roket yakıtına silindir diyen Ali Mahir... İçten içe bu teknolojiye çok imrendin. Bunu kullanıp istediğin yüksekliğe zıplayabileceğini düşünüyorsun. Ama bu yakıtla faydalı yükler taşınabiliyor, faydasız yükler değil."

KAAN'A 'PETEK' DEDİLER, DÜNYADA YILDIZI PARLIYOR

Millî muharip uçağımız KAAN muhalefet tarafından 'kalorifer peteği'ne benzetilmişti. Cumhuriyet Gazetesi 2021'de KAAN'ın üretilen ilk parçası için "Kalorifer peteği gibi!" başlığı atmıştı. Ayrıca KAAN'ı karalamak için 'kokpit camını vileda sapı ile tutturdular' yalanı da ortaya atıldı. Oysa vileda sapı dedikleri tüm dünyada kullanılan kanopiyi desteklemek için kullanılan bir güvenlik önleminden ibaretti. Yapılan bu eleştirilere rağmen yoluna devam eden KAAN bugün tüm dünyada büyük ilgi görüyor. Son olarak Endonezya ile 48 adet KAAN savaş uçağının satışına ilişkin tarihi bir sözleşme imzaladı.