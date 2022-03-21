CHP’nin yamyamları esnafa çöktü

Milli bayramları bahane ederek başta Cumhuriyet olmak üzere yandaş gazetelere ilan adı altında kamunun kaynaklarını akıtan CHP’li Çankaya Belediyesi’nin, sıra esnafın borcunu ödemeye geldiğinde ipe un serdiği ortaya çıktı. Başkanlığını CHP’li Alper Taşdelen’in yaptığı Çankaya Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü’nün, bünyesindeki makine ve araçların bakım-onarım işlerini yürüten OSTİM esnafına 8 aydır ödeme yapmadığı öğrenildi. Yaklaşık 3 milyon TL civarında alacağı biriken 11esnafın, 2021 yılı içerisinde belediyeye verdikleri bakım hizmeti ve yedek parça ücretini bir türlü tahsil edemedikleri vurgulandı. “Bilgi-İşlem sistemi” ile “Fen İşleri ve Bakım Onarım Müdürleri değişti” bahanesiyle faturaları kesilmeyen Güven Efe Makine, Yeni Ankara Motorlu Araçlar, Genmak Makine, Gündem Makine, Ramkar Makine, Yazıcı İş Makinaları, İlkay İş Makinaları, Çankaya Akü Market, Saltık Mühendislik, Evrenler Otomotiv ve Kartal Otomotiv adlı firmaların CHP’li yöneticiler tarafından mağdur edildiği belirtildi.

Mağduriyet dilekçeye yansıdı

CHP’li Başkan Alper Taşdelen’e ulaşamayan Ankara esnafı, sorunun çözümü için Çankaya Belediye Başkanlığı’na yazdığı şikâyet dilekçesinde, “Bizler Ostim esnafı olarak Belediyeniz makine ve araçlarının bakım-onarım işlerini yürütmekteyiz. Özellikle kış aylarında karla mücadele hizmetiniz aksamaması için yoğun olarak bu makine ve araçların aralıksız çalışabilmesi için yoğun çaba sarfettik. Fakat 2021 yılı içerisinde verdiğimiz hizmetlerin, masrafların, yaptığımız bakım ve onarımların faturalarını halen kesebilmiş değiliz. Fatura kesemediğimiz için belediyenizden herhangi bir ödemede alamadık” sözleriyle mağduriyetini dile getirdi. Esnaf dilekçesinde, “Göreve yeni gelen müdürleriniz ise konuyu bildiklerini, fatura kesilmesinde ve ödeme konusunda Başkan Yardımcısı Sn. Anıl Çetin Bey’e durumu ilettiklerini söylemişlerdir. Şu ana kadar faturaların kesilmesi ve ödeme konusu halen askıdadır. Zaten çok zor olan piyasa koşullarında belediyenizden alacaklarımızı alamamak, çeklerimizin yazılmasına, senetlerimizin protesto edilmesine ve malzeme aldığımız toptancılarla bizleri hukuki olarak karşı karşıya bırakmaktadır. Bu konuda ciddi mağduriyetlerimiz söz konusudur” sözleriyle, düştükleri sıkıntıyı ifade etti.

11 esnafın parası pul oldu

Konuyla ilgili Akit’in ulaştığı ve isminin açıklanmasını istemeyen bir esnaf yaşadıkları mağduriyeti şöyle anlattı: “Toplamda biz 11 esnafız. Oradaki müdürler değişmiş. Bir de belediyenin sistemi değişmiş. Bunları bahane ederek bizi 8 aydır oyalıyorlar. Şimdi yeni müdürler geldi. Yeni müdürler de, ‘Kardeşim bu geçmişte olan bir olay. Biz bunu görmedik’ diyerek evraklarımızı imzalamıyorlar. Bu konuda ciddi mağduruz. Başkan Yardımcısı Anıl Çetin Bey’e ulaşmaya çalışıyoruz. Her gün arıyoruz. Sekreterine kaç defa durumu anlattık. Ama hâlâ kendisi bize randevu vermedi. Belediye de şu ana kadar bize para ödemedi. İşin kötüsü, faturamızı kesemedik. Fatura kessek, en azından ne zaman ödeme yapılacağı belli olur. Bir ay, iki ay neyse. 2 buçuk milyon TL’den fazla alacağımız var. Biz bu hizmeti 2021 yılı içerisinde verdik. Benim KDV dahil 400 bin TL’ye yakın alacağım var. Ben aynı işi şu an yapsam 1 milyon artı KDV tutar. Hem paramızı alamadık hem paramız pul oldu. Bu işleri yapmak için toptancılara borçlandık, borcumuzu ödeyemediğimiz için onlarla da icralık olma durumuna geldik.”

Hak ve emek söylemi laftan ibaret

Her fırsatta hak, hukuk ve adaletten bahseden CHP’lilerin ‘emekten yana’ oldukları iddiasının da kocaman bir safsatadan ibaret olduğunu vurgulayan mağdur esnaf, şöyle devam etti: “Ne emeği, ne hakkı? Öyle bir şey yok. Bunlar sadece siyaseten söylüyorlar. Normalde emek memek tınladıkları yok. Bizi adam yerine bile koymuyorlar. Biz zamanında belediyenin kar küreme araçlarından tutun da bütün araçlarının bakımlarını yaptık. Bizim sayemizde makineleri çalıştı. Vatandaşa hizmet götürdüler. Şimdi bizim paramızı ödemiyorlar. Müfettişler belediyeyi incelemeye almış. Onlar da faturasını da bize kesiyorlar.”