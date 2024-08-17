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Gündem CHP’nin trolleri iyice kudurdu! 2017 Kaliforniya’daki yangını İzmir diye servis ettiler
Gündem

CHP’nin trolleri iyice kudurdu! 2017 Kaliforniya’daki yangını İzmir diye servis ettiler

Yeniakit Publisher
2024-08-17 23:20:00 -
CHP’nin trolleri iyice kudurdu! 2017 Kaliforniya’daki yangını İzmir diye servis ettiler

CHP’nin trolleri boş durmuyor. Türkiye’yi dış dünyaya aciz göstermek için ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Son olarak İzmir’deki yangınla ilgili sosyal medyada dağıttıkları görüntülerin 2017 yılında Kaliforniya’da çekildiği ortaya çıktı.

İletişim başkanlığının yaptığı paylaşım şöyle;

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin, “İzmir’deki yangın sırasında kaydedildiği” yönündeki iddialar doğru değildir.

Bahse konu görüntülerin, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 2017 yılında meydana gelen yangınlar sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir.

İzmir’deki orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam etmektedir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz.
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