CHP’nin torpil listesi ortaya çıktı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'ne genel başkan seçildikten sonra "Eş, dost kayırmacılığı CHP’nin yapacağı bir iş değildir ve CHP'de bir tane bile eş, dost akraba ataması yoktur" şeklinde mesajlar veren Özgür Özel, verdiği sözleri çabuk unuttu. CHP'nin Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)'ndeki atamalarla ilgili "torpil listesi" ortaya çıktı.

Ekol TV’nin özel haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başkan seçildiği Türkiye Belediyeler Birliği’nde (TBB) genel sekreter yardımcılığı, müdürlük ve diğer görevler için yapılan başvurulara ilişkin hazırlandığı öne sürülen "torpil listesi" ortaya çıktı.

Başvuru yapan isimlerin yanında ‘yönlendiren’ adı altında yazılar, referanslar yer alıyor. O isimler arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe gibi isimler de bulunuyor.

Listeye göre son olarak ataması yapılan Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Altun, Mansur Yavaş tarafından yönlendirildi. Önümüzdeki günlerde yeni genel sekreter yardımcılığı atamaları da yapılabileceği ve mülakat sürecinin devam ettiği öğrenildi.

Notlar kısmındaki ifadeler de dikkat çekici. Özgür Özel’in referans olduğu Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Aras için “Fethi Başkan haberdar, olumlu yaklaşıyor. Genel Sekreter Yardımcısı olmak istiyor” ifadesi bulunuyor.

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Yine Özgür Özel’in referans olduğu bir avukat için hazırlanan notta ise sık sık Malatyalı olduğu ifade ediliyor ve “Veli Ağababa’ya yakınlığı" vurgulanıyor. Listede Özgür Özel’in basın danışmanı Şevket Yaman’ın eşinin de danışmanlık için başvuruda bulunduğu görülüyor. Yaman’ın eşi için “Genel Başkanımızın Basın Danışmanının eşi, kurumsal iletişim ekibinde junior yetiştirilmek üzere ekibe katılabilir” notu dikkat çekiyor.

Atama listesiyle ilgili Türkiye Belediyeler Birliği'nden açıklama geldi. Birlik'ten yapılan açıklama şöyle:

“Yeni yönetimin seçilmesinin ardından doğal olarak görevden ayrılmalar veya ihtiyaçlar çerçevesinde kadro oluşturma zorunluluğu doğmuştur. Yeni yöneticiler de bu konuda titiz bir çalışma yapmaktadır. Bütün birimlerle ilgili değerlendirmeler yapılmakta, görüşmeler gerçekleştirilmekte. Elbette kişilerin referansları görüşme yapılan kişilerin kendi anlatımları olabilir. Ancak Türkiye Belediyeler Birliği Personel istihdamını belirttiğimiz ilkeler çerçevesinde ve hiçbir ayrımcılık yapmadan hayata geçirmekte, böyle de devam etmekte kararlıdır.”