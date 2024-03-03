CHP'nin terör sevicilerle ittifak ettiği Esenyurt'ta tehlikeli gerginlik!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in terör sözcüsü DEM Partililerle ittifak ettiği Esenyurt'ta tehlikeli bir gerginlik yaşandı.
İlçede teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin açıldığı mitinglerle ortam gerilirken bir sokak röportajında arbede çıktı.
Irkçı Ümit Özdağ'ın partisinin seçim standının önünde yapılan röportajda bir DEM Partili, Esenyurt için "Kürt bölgesi" dedi.
O esnada çevrede bulunan gençler DEM'li şahsa tepki gösterdi, tartışma çıktı.
Tartışma arbedeye dönerken görüntüler sosyal medyada yayıldı. Emniyet güçleri çalışma başlatarak Y.S. isimli şahsı gözaltına aldı.
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