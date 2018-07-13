CHP'nin TBMM'ye taşıdığı HDP yine şaşırtmadı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, 24 Haziran seçimlerinde Doğu'da büyük bir oranda oy kaybetti.

Örgütün partisi, CHP tarafından yapılan "Her evden bir oy HDP'ye" uyarılarıyla Batı'da oylarını artırarak Meclis'e girmeye hak kazandı.

TERÖRLE MÜCADELEYE HDP-CHP ENGELİ

PKK'nın siyasi kanadının Meclis'te ilk karşı çıktığı konu ise terörle mücadele yasası çalışmaları oldu.

OHAL sonrası terörle mücadelenin devam edebilmesi için AK Parti ile MHP'nin yaptığı çalışmalar hakkında HDP'den itiraf geldi.

CHP'DEN HDP'YE TAM DESTEK

Bu yasa çalışmasıyla OHAL'in kalıcı hale geleceğini savunan HDP'lilere CHP'den de destek geldi.

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, "Hükümet, OHAL'i yaşamın her alanına müdahale etmenin aracı haline getirdi. Parlamentoyu işlevsiz hale getirip, anayasayı askıya aldı. Şimdi ise yasal bir kılıfla OHAL'i kalıcı hale getirmek istiyorlar." ifadelerini kullandı.