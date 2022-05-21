CHP'nin Swiss Otel iki yüzlülüğü! Kadir Topbaş döneminde mahkemeye vermişlerdi, şimdi 'evet' dediler

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İBB Meclisi, belediye mülkiyetindeki 63 dönümlük Boğaz manzaralı Swiss Otel'in arazisinin satışına onay verdi.

Merhum Kadir Topbaş'ın başkanlığı döneminde, arazinin satılması kararını mahkemeye taşıyan CHP'liler, önceki gün düzenlenen İBB Meclis toplantısında "evet" oyu kullandı. AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin "evet" dediği oylamada, yalnızca 2 CHP'li ve 2 İP'li üye "hayır" oyu kullandı.

Mahkemeye başvurup satışı iptal ettirmişlerdi!

2011 yılında, merhum Kadir Topbaş'ın yönetimindeki İBB, Swiss Otel'in arazisini FİBA Holding'e satmıştı. Beşiktaş'taki arazinin satışı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Meclis toplantısında 11 yıl aradan sonra yeniden gündeme geldi.

Kaynar: Satış talebinde İmamoğlu'nun imzası var

Kabul edilen oylamadan sonra konuşan İBB Hukuk Komisyonu Başkanı AK Partili Muhammet Kaynar, teklifin Cumhur İttifakı'nın değil idarenin teklifi olduğunu belirtirken, satış talebinde de CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun imzasının olduğunu söyledi.

İki yüzlülüklerini örtmek için merhum Topbaş'ı hedef aldılar!

CHP'liler verdikleri "evet" oyu ile iki yüzlü siyaset anlayışlarını yeniden ortaya koyarken, CHP'li Meclis Üyesi Tarık Balyalı, tercihlerini merhum Topbaş'ı hedef alarak şöyle savundu:

Rekabet şartlarının oluşması için Başkanımıza sonuna kadar güveniyoruz. Geçmiş dönemde Kadir Topbaş'a bu satış yapılırken güvenmiyorduk, haklıydık.

AK Parti'den tepki

Tarık Balyalı'nın Topbaş'ı hedef almasına tepki gösteren İBB Meclisi Birinci Başkan Vekili AK Partili Zeynel Abidin Okul, "İstanbul'a çok değerli hizmetler vermiş, rahmetli olmuş bir belediye başkanına 'güvenmiyoruz' demenizi kınıyorum." dedi.