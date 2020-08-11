CHP'nin saltanatı ortaya çıktı! Milyonları götürmüşler

Koronavirüs tedbirleri sonrası normalleşme süreciyle birlikte belediyelerin meclis çalışmaları da başladı. Bu kapsamda 2019 yılı faaliyet raporları da ortaya çıktı. Ortaya çıkan raporlarla birlikte CHP’ye ait il ve ilçe belediyelerin milyonlarca liralık özel kalem harcamaları da gün yüzüne çıktı.

Lider Muratpaşa Belediyesi

Özel kalemlere yapılan rekor harcamalarda liste başını CHP’li Antalya Muratpaşa Belediyesi çekiyor. Belediye 2019 yılı özel kalem ödeneğini 6 milyon 831 bin lira olarak belirledi. Yıl sonunda harcanan miktar ise 6 milyon 513 bin oldu.

Eskişehir’in CHP’li Tepebaşı Belediyesi’nin son 3 yıl içerisinde 13 milyon lira özel kalem harcaması yaptığı ortaya çıktı. 2018 yılında 3 milyon 646 bin liralık harcama yapan belediye 2019 yılında gelindiğinde bu rakamı 4 milyon 800 bin liraya kadar çıkarttı.

Sınırsız harcama

Bursa’nın CHP’li Nilüfer Belediyesi de özel kalem harcamaları için kasanın ağzını açtı. Belediyeye 2019 yılı için belirlenen 4 milyon 875 bin lira bütçe yetmedi. Yıl sonunda yapılan harcama miktarı 5 milyon 118 bin lira oldu. 73 bin nüfusa sahip olan Amasya’nın CHP’li Merzifon Belediyesi de özel kalem harcamalarında sınır tanımadı. Belediye özel kalemi bir yılda 4 milyon 504 bin liralık harcama yaptı.

CHP’li Karşıyaka Belediyesi’nin 5 milyon 699 bin lira harcama yaptığı da 2019 yılı faaliyet raporuna yansıdı. CHP’li Manavgat Belediyesi 2 milyon 301 bin lira, CHP’li Konyaaltı Belediyesi 2 milyon 39 bin lira harcama yaptı. CHP’li Bilecik Belediyesi 2 milyon 582 bin, Adana’nın CHP’li Seyhan Belediyesi 4 milyon 392 bin, CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 2 milyon 973 bin lira, CHP’li Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 milyon 452 bin lira harcadı.

Bütçeyi aştılar

İstanbul’da bulunan CHP’li belediyelerde de yapılan özel kalem harcamaları dikkat çekti. Avcılar Belediyesi 3 milyon 48 bin, Şişli Belediyesi 2 milyon 911 bin lira ödeme yaptı. Beşiktaş Belediyesi 2019 faaliyet raporunda bütçe 3 milyon 492 bin lira olarak belirledi. Ancak bu oran yıl sonunda yetersiz kaldı. Belirlenen bütçe yüzde 22 oranında aşıldı. Yıl sonunda harcanan para miktarı 4 milyon 279 bin liraya dayandı.

(Yeni Şafak)