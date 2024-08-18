CHP'nin rezil tavrı! İşte milletin değerleriyle çelişen skandal

Akşam gazetesi yazarı Serkan Fıçıcı, muhalefet cephesinde yaşanan son gelişmeleri ele aldı. Fıçıcı, CHP'nin "Dilruba Y." olayındaki tavrını eleştirerek, bu tavrın toplumun değerleriyle çeliştiğini belirtti. CHP'nin bu tür olaylarla kendi seviyesini düşürdüğünü ifade eden Fıçıcı, muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrenecek çok şeyi olduğunu vurguladı. Fıçıcı, şunları kaydetti:

"Muhalefetin kahramanı olmak çok kolay.

Dilruba Y... isimli terbiyesiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen milyonları ağır hakaretin de ötesinde sözlerle hedef aldı.

Kanuna çarptı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tutuklandı.

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Neymiş?

Instagram kısıtlaması yüzünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirmiş.

Bunda ne varmış?

Memlekette özgürlük kalmamış!

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Dilruba Y...'nin nedense o konuşmasının tamamı gündeme getirilmiyor.

Baksanıza şu söze:

-"Siz Allah'tan üstün tutup ona taptığınız için beyni emcüklenmiş geri zekalılarsınız"...

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Milyonlarca insana "müşrik" diyor.

Bu insanları Allah'ı bırakıp Erdoğan'a tapmakla suçluyor.

Bunu sineye çekmek mümkün mü?

Milletin imanına bu şarlatan mı terazi tutacak?

Bir Müslümana sarf edilebilecek bundan daha ağır hakaret, iftira, küfür var mı?

***

Heyhat...

CHP bu yaklaşımı sahipleniyor.

"Ne var ki bunda" havası estiriyor.

Aynı muameleye razı olduğunu farkında olarak ya da olmayarak ilan ediyor.

Partide aklı başında kimse yok!

Böylesine rezil, kepaze, insanlık dışı bir tavrı "özgürlük" diye pazarlayanlar aynı durumla karşılaştıklarında ne yapacaklar acaba?

***

Hadi deneyelim.

Dilruba Y...'nin sözlerini bire bir kopyalayalım.

O sözlerle CHP'lileri hedef alalım.

Ey CHP'ye oy verenler, Özgür Özel'i, İmamoğlu'nu, Yavaş'ı destekleyenler...

Siz aslında "......." diye devam edelim.

Küfürler, hakaretler, iftiralar birbirini kovalasın!

İş mi bu?

***

Sanki meselemiz kalmadı.

CHP gibi yapalım o zaman...

Milletin önüne "model" olarak küfür, iftira, hakaret ve aşağılama fiillerini koyalım.

Bunu yüceltelim.

"Hepiniz böyle olun" diyelim.

***

Zihniyete bak!

CHP savunduğu, yücelttiği, bayraklaştırdığı Dilruba Y... seviyesine düştüğünü göremiyor.

Oysa "bu sözler bize söylenseydi" isimli ayna hep önlerinde duruyor.

Arada bir baksalar fena mı olur?"