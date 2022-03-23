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Yerel CHP'nin partiden ihraç kararını mahkeme bozdu
Yerel

CHP'nin partiden ihraç kararını mahkeme bozdu

CHP'nin Karesi ve Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği görevinde bulunan S. Cengiz Dikici, parti tüzüğüne aykırı davrandığı gerekçesiyle partiden ihraç edildi. Dikici, Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi kararı ile CHP'ye geri döndü.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 22:16:00 -
CHP'nin partiden ihraç kararını mahkeme bozdu

Cumhuriyet Halk Partisi Karesi ve Büyükşehir Belediye Meclis üyeliğini sürdürürken parti tüzüğüne aykırı davrandığı gerekçesiyle ihraç edilen S. Cengiz Dikici, Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açtığı davayı kazanarak partisine geri döndü.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla üyeliğine son verilen Karesi ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi S. Cengiz Dikici açtığı davalı kazanarak partisine geri döndü. Parti tüzüğüne aykırı davrandığı gerekçesiyle ilk önce İl Disiplin Kurulu ardından da Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç edilen Mimar S. Cengiz Dikici Ankara 38. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açmıştı. Mahkeme CHP Yüksek Disiplin Kurulu’nun verdiği ihraç kararını iptal etti. Mimar S. Cengiz Dikici mahkeme kararıyla CHP üyeliğini tekrar kazanmış oldu.

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