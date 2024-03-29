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Siyaset CHP'nin 'para kulesi' rezaletinde sıcak gelişme! İmamoğlu'na yakın iş adamı Hüseyin Köksal ifade verdi
Siyaset

CHP'nin 'para kulesi' rezaletinde sıcak gelişme! İmamoğlu'na yakın iş adamı Hüseyin Köksal ifade verdi

Yeniakit Publisher
2024-03-29 16:25:00 - 2024-03-29 16:58:44

CHP'nin gündemi sarsan 'para kulesi' skandalında yeni bir gelişme yaşandı. 13 şüphelinin ifade verdiği soruşturma çerçevesinde iş adamı Hüseyin Köksal da ifade verdi.

Sosyal medyada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen ‘para sayma’ görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için re’sen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma çerçevesinde aralarında CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, CHP eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, söz konusu binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, CHP Meclis Üyesi Turgay Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi ‘şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade vermişti.

Hüseyin Köksal ifade verdi

13 şüphelinin ifade verdiği soruşturma çerçevesinde İş adamı Hüseyin Köksal'da ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek ifade verdi.

'İçinde dolar ve eurolar'ın olduğu çantalar taşıdık'

İşadamı Hasan Şenyurt'un tanık sıfatıyla savcılıkla paylaştığı ses kaydında İmamoğlu'na yakın işadamı Hüseyin Köksal'ın 17 yıllık şoförü Servet Yıldırım'ın '6 ay boyunca çakarlı arabayla o dönem Serdal Taşkın'ın başında olduğu Kültür A.Ş.'den içinde dolar ve eurolar'ın olduğu çantalar taşıdık' sözleri yer alıyor. Hüseyin Köksal'a çakarlı aracı tahsis eden kişinin CHP İstanbul milletvekili Özgür Karabat olduğunun ortaya çıkması kirli para trafiğinde gözleri bu isme yönlendirmişti.

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