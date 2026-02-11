CHP'nin Meclis'teki kürsü işgaline siyasilerden peş peşe tepkiler

TBMM Genel Kurulu, trafik düzenlemelerini içeren, 'Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmek üzere Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da, teklife ilişkin görüşmeler öncesinde yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yemin etti.

TBMM Genel Kurulu’nda, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yemin etmek için kürsüye geldiği sırada CHP milletvekilleri kürsüyü işgal etti. Genel Kurul’da yumruklu kavga çıktı.

CHP'li vekillerin TBMM'deki skandal provokasyonu sonrası konuyla ilgili peş peşe tepkiler gelmeye devam ediyor.

İşte siyasilerden gelen ilk tepkiler;

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Gazi Meclisimizde İçişleri ve Adalet Bakanlarımızın yemin töreni sırasında CHP Grubu tarafından ortaya konan provokatif yaklaşımı kınıyorum. Ana muhalefetin bu tavrı demokratik ve hukuki bir tutum olmadığı gibi, siyaset kurumunun ciddiyetiyle de bağdaşmamaktadır.

Hangi partiye oy vermiş olursa olsun aziz milletimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu tür görüntüleri hak etmiyor. Bu tip yaklaşımlar demokratik atmosfere zarar vermekte, Meclisimizin mahabetine ve İçtüzüğe açıkça aykırılık teşkil etmektedir.

Meclis çatısı altında siyaset yapan tüm aktörleri, aziz milletimizi temsil ettiklerinin bilinciyle saygın ve sorumlu bir üslupla hareket etmeye davet ediyorum.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: CHP grubunun Adalet ve İçişleri bakanlarımızın Yüce Meclis’te yemin etmesini engellemeye çalışması, demokrasimize saldırıdır. Hükümetimizin üyelerine ve Yüce Meclis’e dönük bu saygısızlığı kınıyoruz.

Demokratik ilkeleri ve Meclis’in mehabetini korumak siyaset kurumunun tüm unsurlarının görevidir. Bugün CHP grubu tam tersi yönde hareket etmiştir.

CHP’nin siyasi muhalefet ile demokrasi karşıtlığını birbirinden ayırması gerekir.

CHP zihniyeti, siyasi muhalefet konusunda yetersizlikle maluldür. Demokrasi karşıtlığı ise bir CHP tabelası haline gelmiştir.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan: CHP her zaman olduğu gibi Gazi Meclisimizin seviyesini düşüren Türk siyasetinin seviyesinin düşüren bir anlayışla esir siyaseti ortaya koyuyorlar. Biz AK Parti olarak buna çok net bir şekilde karşı çıkıyoruz. Ama bugün anayasaya ve milli iradeye ne kadar saygısız olduklarını gösterdiler.

Bakanlara başarılar diliyorum. Ama CHP'nin yapmış olduğu bu saygısızlığı her yerde milletimize anlatacağız. Onlar hırsızların yolsuzların ve rüşvetçilerin esiri olmaya devam etsinler. Bugünkü tavırları da lanetliyoruz.

AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu: "Cumhuriyet Halk Partisi asla uzlaşmacı bir tavır halinde değil. Bütün hadise Türkiye'yi germek ve bundan siyaset devşirmek. Gazi Meclisin çatısı altında hep beraber gördük ki millet iradesine tahammülü yok bunların. Sandıkta alamadıkları neticeyi kürsü işgali ile telafi etmeye çalışıyorlar. Hangi akılla açıklanabilir bu? Vesayet alışkanlıklarının tezahürü bu. CHP'nin genetik yapısında var. Meclis kürsüsü milli iradenin sesi şov alanı olmanın aksine milletin emanetinin temsil makamı bu.

AK Parti olarak Bakanlarımızın yanında dimdik durduk. Etten duvar ördük. Hukukun ve anayasal sürecin işletilmesinin teminatını gerçekleştirdik. Çünkü biz AK Parti olarak yetkiyi milletten alan bir iradeye sahibiz. Milletimizin verdiği yetkiyi gölgelemeye çalışanlar bilsin ki bu ülkenin yürüyüşünü siyasi provokasyonlarla durdurması mümkün değil. Son dönemde kullanılan dil kötü bir dil. Çok net söylüyorum bu suçluluk psikolojisinden başka bir şey değil.

Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ, Anayasa ve İç Tüzük hükümlerini okudu ve yemin töreni işleminin aykırı olmadığını söyledi. Bunun üzerine tekrar söz alan CHP'li Emir, "Anayasa uyarınca hakimler ve savcılar görevlerinden istifa etmedikleri sürece siyaset yapamazlar. Adalet Bakanlığı siyasi bir görev olduğuna göre ve şu halde başsavcılık görevinin devam edip etmediği konusunda tereddüt vardır. Görevden alındığı veya istifa ettiği yönünde bizde bir malumat yoktur. Bu nedenle usul tartışması açmanızı talep ediyorum" dedi.

Neler olmuştu?

Genel Kurul'da, teklife ilişkin görüşmeler öncesinde yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yemin etti. Yemin öncesi söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek'in bakanlık görevine atanması anayasaya aykırıdır. Kendisi İstanbul'da yargıyı siyasallaştırmıştır" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül ise atamanın anayasaya aykırı olmadığını belirterek, "Anayasa ve İç Tüzük hükmü açıktır. Atanan bakanların milletin huzurunda yemin etmesi gerekir. Bize bu yetkiyi milletimiz vermiştir. Yüzde 53 oy aldık. Murat Bey, 'Bu yetkiyi nereden aldınız?' diyor. Bu yetkiyi anayasadan, milletin verdiği helal oylardan alıyoruz" diye konuştu.