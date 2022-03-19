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Gündem CHP'nin kanalına çıkan Ağıralioğlu'ndan Erdoğan'a haddini aşan çağrı
Gündem

CHP'nin kanalına çıkan Ağıralioğlu'ndan Erdoğan'a haddini aşan çağrı

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliği yapan sözde milliyetçi İYİ Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, CHP'nin yayın organı Halk TV'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a haddini aşan bir çağrı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 16:13:00 -
CHP'nin kanalına çıkan Ağıralioğlu'ndan Erdoğan'a haddini aşan çağrı

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile işbirliği yapan Meral Akşener'in İYİ Parti'sinde Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Yavuz Ağıralioğlu, CHP'nin yayın organı Halk TV'de konuştu.

Sözde gündeme ilişkin değerlendirmelerde yapan Ağıralioğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi hedef aldı.

Erdoğan'a haddini aşan çağrı

Eleştirinin dozunu artıran İP'li Yavuz Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a haddini aşan bir çağrı yaptı.

Ağıralioğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı lütfen bu bakanı hemen değiştirsin. Muhalefet olarak baksak, bize hükümeti tenkit etmek için bir sürü lüzumsuz malzeme veriyor. Biz böyle bir şeyle siyaset yapmaktansa, Türk Devleti'nin itibarsız hale gelmesine sebep olan böyle münasebetsiz cümlelerden siyasi avantaj sağlamaktan haya ederiz. Sayın Cumhurbaşkanı lütfen bu bakanı görevden alın" dedi.

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Yorumlar

ELAZİZLİ

Kendini Bir şey zanneden biri.

Dayi

Bu haddi senmi belirliyorsun Akit.  
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