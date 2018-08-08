CHP'nin itelemesiyle Meclis'e giren İyi Parti'den komik 'yerel seçim' açıklaması

Kendi milletvekillerinin bile güven duymadığı için 3’er 5’er istifa ettiği İyi Parti’den güldüren bir açıklama geldi. İyi Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, yerel seçimlerde iddialı olduklarını söyledi.

Ağıralioğlu, Yeniçağ’dan Bünyamin Öztürk’e konuştu.

“İYİ BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI...”

Kongrenin ardından yerel seçim çalışmalarına başlayacaklarını aktaran Ağıralioğlu, yerel seçimlerde iddialı olduklarını söyledi. Ağıralioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Belediyecilikte kuralsız ve nobranca bir dönem yaşanıyor. AK Parti kadroları iyi belediyecilik yaptıkları algısı ile kendilerine siyasi bir alan açmışlardı. Gelinen noktada yaptıkları yanlışlar nedeniyle seçmen tarafından ciddi şekilde uyarılacağı kanaatindeyim. Yerel seçimlerde iyi adaylarla, iyi belediyecilik iddiamızı buluşturmak istiyoruz. Liyakatli kadrolarla, hizmet merkezli, şeffaf yönetim anlayışını hedefleyeceğiz. Hesap veren belediyecilik anlayışını hakim kılacağız.”

Yeniçağ gazetesindeki haberin küpürü: