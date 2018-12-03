CHP'nin İstanbul vaadi: "Paris gibi yapacağız!"

CHP'de seçime yönelik açalışmalar devam ediyor. Partinin haftalık MYK toplantısı sonrasında açıklama yapan Faik Öztrak"Belediyeleri Londra, Paris gibi yapacağız" dedi.

Paris gibi olacak (!)

Henüz geçen gün Paris'e giden CHP, mevcut durum değerlendirmesini yaptıkları toplantının ardından yerel seçimlere ilişkin yaptıkları açıklamada 'İstanbul'u Paris gibi, Londra gibi yapacağız' diyerek Öztrak "Londra'da, Paris'te, Berlin'de, New York'da, Paris'te ne hizmet varsa bizim belediyelerimizde daha iyisini vermeye çalışacağız, bu hizmete talibiz" dedi.

Paris mevcut durumda 17 gündür eylemciler ve polis şiddetiyle yakılıp yıkılıyor.