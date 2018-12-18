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CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama!

Ekrem İmamoğlu, CHP'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı olarak duyurulmasının ardından ilk açıklamasını yaptı.

18 Aralık 2018 Salı 17:45
CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama!

CHP'nin İstanbul adayı olarak açıkladıEkrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi. İmamoğlu, "İstanbul'un geleceği ve mutluluğu için yola çıkıyoruz" açıklamasında bulundu.

CHP'nin İstanbul adayı olarak belirlenmesinin ardından Ekrem İmamoğlu şu açıklamalarda bulundu:

Tabi bu bir başlangıç anı. Hepimiz için çok güzel ve önemli değerli günlerin bir başlangıcı. Bu yönüyle cümlelerime teşekkürle başlamak istiyorum. En başta sevgili eşime, çocuklarıma, anneme babama ve aileme. Tabii ki CHP'nin Beylikdüzü ilçesinin başkanına, tüm üyelerine Beylikdüzü'nün bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bu bir ulusal meseledir. Tüm İstanbullulara tüm Türkiye'ye yürekten teşekkür ediyorum

Değerli basın mensupları bu önemli bir başlangıç anıdır. İstanbullulara nasıl bir İstanbul istediğimizi anlatacağız. Bunu tüm dünyayla paylaşacağız. Çok kararlı bir süreci paylaşacağız.

Hazırlıklarımızın İstanbulumuzun geleceği için vatandaşların içinde olan bir süreç içinde olacağından kimsenin şüphesi olmasın. Yeni sözlerin söylendiği süreci paylaşacağız. Tüm bu kavramlarala Beylikdüzü'nde yarattığımız ortamla Beylikdüzü'nde herkesin kalbini kazandığımız gibi İstanbul'un da kalbini kazanmaya geldik. Allah beni hiç kimseye mahçup etmesin.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 17:45
  1. İstanbul
  2. CHP'nin İstanbul adayı
  3. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

  • NİHALNİHAL1 sa önce
    Allah adını sadece seçim zamanlarındamı anarsınız.Tanrı mahçup etmesin diyecektin. Sen önce partine sadık ol onlar Tanrı diyorsa sende Tanrı diyeceksin bu nasıl bir chp lilik.Önce temsil ettiğin partiye saygılı ol. İki yüzlü olma.Cumhuriyet ilkelerine ve değerlerine uy.Din: vicdan işidir açığa verme oy için yapma.
  • uyan tcuyan tc1 sa önce
    imamınki kuru teşekkür para etmiyor para ver parrrraaaaaaa. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri pi.leridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)
  • t.şahint.şahin1 sa önce
    havanızı alırsınız..

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