CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama!

CHP'nin İstanbul adayı olarak açıkladıEkrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi. İmamoğlu, "İstanbul'un geleceği ve mutluluğu için yola çıkıyoruz" açıklamasında bulundu.

CHP'nin İstanbul adayı olarak belirlenmesinin ardından Ekrem İmamoğlu şu açıklamalarda bulundu:

Tabi bu bir başlangıç anı. Hepimiz için çok güzel ve önemli değerli günlerin bir başlangıcı. Bu yönüyle cümlelerime teşekkürle başlamak istiyorum. En başta sevgili eşime, çocuklarıma, anneme babama ve aileme. Tabii ki CHP'nin Beylikdüzü ilçesinin başkanına, tüm üyelerine Beylikdüzü'nün bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bu bir ulusal meseledir. Tüm İstanbullulara tüm Türkiye'ye yürekten teşekkür ediyorum

Değerli basın mensupları bu önemli bir başlangıç anıdır. İstanbullulara nasıl bir İstanbul istediğimizi anlatacağız. Bunu tüm dünyayla paylaşacağız. Çok kararlı bir süreci paylaşacağız.

Hazırlıklarımızın İstanbulumuzun geleceği için vatandaşların içinde olan bir süreç içinde olacağından kimsenin şüphesi olmasın. Yeni sözlerin söylendiği süreci paylaşacağız. Tüm bu kavramlarala Beylikdüzü'nde yarattığımız ortamla Beylikdüzü'nde herkesin kalbini kazandığımız gibi İstanbul'un da kalbini kazanmaya geldik. Allah beni hiç kimseye mahçup etmesin.