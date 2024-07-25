CHP’nin İslam’a kini bitmiyor

Müslüman Türk Halkı, Kurtuluş Savaşı’nda İslam’ı bu topraklardan silmek üzere işgal eden emperyalistlerden kanı ve canı pahasına kurtardı. Fakat emperyalist batı âşığı CHP ve laikçi yobaz zihniyetinin dine ve Kur’an’a saldırıları devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, bir basın toplantısı düzenleyerek Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın cuma hutbesinde, “Kadınların örtünmesi ve gençlerin erken yaşta evliliğe teşvik edilmesi” konulu ayet ve hadisler ışığında yaptığı tavsiyelere çirkin ifadelerle tepki gösterdi. Deniz Yücel, Ali Erbaş’a, “Hadsiz adam, burası Atatürk’ün kurduğu cumhuriyet, kadınların kıyafetine, gençlerin ne zaman evleneceğine karışamazsın!” ifadeleriyle saldırdı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin Grup Başkanvekili görevindeyken Diyanet İşleri Başkanlığı’nın okul öncesi Kur’an Kurslarını hedef almış, Diyanet’in okul öncesi eğitimi için “Ortaçağ zihniyeti” şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı, hutbede ayet ve hadisler ışığında tavsiyelerde bulunulduğunu belirterek, “Cuma hutbesini, ‘saçmalık’, ‘hadsizlik’ gibi nitelemeler ve gelişigüzel ifadelerle, araştırmadan ve incitici bir üslupla değerlendirmek başta ibadet bilinciyle Cuma hutbelerini dinleyen vatandaşlarımız olmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığımızın mensuplarını derinden yaralamıştır” sözleriyle gereken cevabı verdi.

“Osmanlı büyük devletti. Büyük devlet olduğu için içinde yaşayan çok sayıda millet vardı. Yahudisi, Rum’u, Ermenisi falan yaşıyordu” diyen AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, şunları kaydetti: “Bir de bunların Müslüman gözükenleri vardı. Müslüman gözüken Yahudisi, Rum’u vardı. Devlet de herhangi bir kötülük yapmadıktan sonra ayrım gözetmezdi. İslam’a saldıranlar kırık bir soydan geliyorlar herhalde. Diyanet İşleri Başkanlığı Müslümanlara dinini öğretmek, İslam’ın kurallarını anlatmakla görevli. Örtünme Allah’ın emridir. Diyanet İşleri Başkanlığı, din adamları vasıtasıyla halkına telkinlerde bulunur. Evlenmenin şartları belli. Akıl bali ve reşit olan evlenir. Bu tavsiye edilir. Bu CHP’li bazı isimler neyi kast ediyor bilemiyorum. Belki evliliğe gerek duymuyorlardır yaşam tarzları itibariyle. Ama Diyanet, Allah’ın emri olan kitapta ne varsa onu anlatır. Git kendi dininle, inancınla uğraş. Bu bir inanç meselesi. Biz böyle inanıyoruz. 85 milyonun büyük bir ekseriyeti İslam’a inanıyor. Geriye kalanlar da saygı duyuyor. Biz Osmanlı’nın torunlarıyız” şeklinde konuştu.

Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası (DİN-BİR-SEN) Genel Başkanı Yusuf Özdemir de, “Türkiye’de ideolojik yapılanmaların, kendilerini yapılandıran güçlerin belirlediği görevleri yerine getirirler. Bu siyasi partidir, vakıftır, çeşitli sivil toplum kuruluşlarıdır, bunlar görevlerini yaparlar. Bizlerse inancımızın gereğini yaşamak ve yaşatmak noktasında örnek olmak zorundayız. Biz bunlara kanmayacağız. Bu oyuna gelmeyeceğiz. Biz Türkiye’de bütün inanç değerleriyle, bütün kültürlerle beraber yaşama kültürünü geliştirme kararlılığındayız. Onun için CHP Sözcüsü Deniz Yücel’e şunu söylemek istiyorum: Hutbede okunan Allah’ın emridir. Biz buna uymak zorundayız. Siz uymuyorsanız da saygı duymak zorundasınız. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra belli dönemler yaşamıştır. Belli siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları kurdurulmuş. Bunlar belli mihrakların söylem çığırtkanlığını yapıyorlar. Kapitalist baronların, küresel çetenin adamlığını yapıyorlar. Bir tür ileri karakol görevi yapıyorlar. Biz bunları tanıyoruz ve bunlara asla fırsat vermeyeceğiz” görüşünü dile getirdi.