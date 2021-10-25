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Spor CHP’nin hışmına uğrayan rekortmen yüzücü 3 büyük maratona davet edildi
Spor

CHP’nin hışmına uğrayan rekortmen yüzücü 3 büyük maratona davet edildi

2 yıldır Türkiye’den Kıbrıs’a yüzerek gidip gelmek üzere çalışmalarını sürdüren ancak CHP’li kıyı belediyelerinin destek olmaması yüzünden denemesini gelecek yıla erteleyen rekortmen yüzücümüz Alper Sunaçoğlu’na Avrupa’dan büyük davet.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 11:17:00 -
CHP’nin hışmına uğrayan rekortmen yüzücü 3 büyük maratona davet edildi

MUHAMMET KUTLU  ANKARA

Openwater açık deniz maratonu dendiğinde dünya çapında bir şöhrete sahip tek Türk sporcusu olan Sunacoglu, Avrupa’da 2022’de yapılacak son derece önemli üç yarışa çağrıldı. Sunaçoğlu, 2022 yılında yapacağı üç farklı rekor denemesi ile gururumuz olacak. Sevincini Akit ile paylaşan Sunacoglu, şunları dile getirdi: “İki yıldır Kıbrıs’a yüzerek gidip gelmek üzere çalışmalarımı sürdürüyorum. Akdeniz’e kıyısı olan tüm belediyeler CHP’nin elinde. Onlar da böyle milli bir projeye destek olmak istemiyor. Sponsor olmadığı için denememi 2022 yılına ertelemiştim. Son derece formda olduğumu gören Avrupa’dan gururlandıracak bir davet geldi. Ben Kıbrıs rekor denemesine hazırlanırken şimdi ülkeme 3 ayrı yarışta madalya kazandırma fırsatı buldum. İnşallah böyle önemli bir fırsat için bu kez sponsor bulabilirim.”

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