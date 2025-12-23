CHP’nin faşist doktoruna İP’liler sahip çıktı: ‘Alt insan türü’ karikatürü yeniden gündemde

Toplumun bir kesimini "İnsan alt türü" diyerek aşağılayan ve ırkçılık suçlamalarıyla çalıştığı hastaneden kovulan CHP’li Bengi Başer’e "İP"in yayın organı Yeniçağ gazetesi sahip çıktı.

Skandal karikatür paylaşımıyla büyük tepki toplayan Başer, Yeniçağ gazetesinin kadrosuna yazar olarak dahil edildi.

Sosyal medya üzerinden sergilediği nefret dili ve halkın bir kesimini açıkça aşağılayan paylaşımlarıyla kamuoyunun tepkisini çeken CHP’li doktor Başer’in yeni adresi şaşırtmadı.

Geçtiğimiz aylarda yapay zeka ile oluşturulmuş bir görsel eşliğinde kullandığı "Sokak hayvanlarını yok etmek için harcadığınız enerjiyi, şu insan alt türlerini ıslah etmek için harcasanız ya!" ifadeleriyle büyük bir skandala imza atan Başer, bu ırkçı yaklaşımı sonrası çalıştığı özel hastaneden kovulmuştu.

Hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla çok sayıda suç duyurusu bulunan Başer’e, milliyetçi çizgisiyle bilinen ve İYİ Parti (İP) ekseninde yayın yapan Yeniçağ gazetesi kucak açtı. Gazete yönetimi, toplumda infial sebep olan"insan alt türü" ifadesinin sahibi Başer’in kadroya katıldığını duyurarak, faşist söylemlere karşı adeta "siper" oldu.

