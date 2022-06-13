CHP'nin 'fakirleri' neredeyse yarı yaşıtları olan kadınlarla saraylarda evleniyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetini akıllarınca yıpratmak için trollerle ve fondaş medyayla organize bir şekilde açlık ve israf edebiyatı CHP'liler, neredeyse yarı yaşıtları olan kadınlarla saraylarda düğün yapıyor.

Sobalı evlerden saraylara

Sobalı evde yaşarken, CHP'ye girdikten sonra milyonluk arabalara binecek parayı bulan 49 yaşındaki CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Aykut Erdoğdu, 35 yaşındaki bir diğer CHP'li Tuba Torun ile lüks bir törenle Boğaz'daki bir yalıda işletilen Bosphorus Palace Hotel'de evlendi.

CHP'li bir çok isminin de katıldığı lüks nikah töreninde çiftin nikahlarını Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat kıydı. Torun, şatafatlı düğününden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Çaycılıktan Çırağan'a

Aykut Erdoğdu'nun dillere destan düğünü CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in Çırağan Sarayı'ndaki şatafatlı düğününü akıllara getirdi.

Çaycılıktan milletvekilliğine milletvekilliğinden de emlak zenginliğine yelken açan 57 yaşındaki Gürsel Tekin 32 yaşındaki haber spikeri Mehtap Özkan'la evlenmişti.

Değirmenin suyu nereden?

Sobalı evlerden ve çaycılıktan gelen CHP'li isimlerin saraylardaki düğünleri; sosyal medyada adeta infiale neden oldu.

Yorum yağmuruna tutulan düğünlerle vatandaşlar; Aykut Erdoğdu ve Gürsel Tekin'e "Değirmenin suyu nereden geliyor?" sorusunu yöneltti.

Troller ve fondaşlar kafayı kuma gömdü

Vatandaşların yorum yağmuruna tuttuğu ultra lüks düğünler sonrası CHP'nin trolleri ve fonladığı medya kafasını kuma gömdü.