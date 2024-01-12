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Siyaset CHP'nin Etimesgut adayı olmuştu! Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk açıklama
Siyaset

CHP'nin Etimesgut adayı olmuştu! Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk açıklama

Yeniakit Publisher
2024-01-12 14:28:00 -
CHP'nin Etimesgut adayı olmuştu! Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk açıklama

CHP'nin Etimesgut adayı olan Erdal Beşikçioğlu, CHP Ankara İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu. Mansur Yavaş ile ilgili iddialara da yanıt veren Beşikçioğlu, "Mansur Başkan benim için çok önemli bir yerde. Benim Mansur Başkan ile, Mansur Başkan'ın da benimle sıkıntısı olamaz. İki Ankara daha çok iş yapacağız" dedi.

Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Etimesgut ilçesinin adayı olan Erdal Beşikçioğlu, açıklamalarda bulundu.

"Senaryoyu bundan sonra biz yazacağız"

CHP Ankara İl Başkanlığı'nda basın açıklamasında bulunan Beşikçioğlu "Seyircilerime artık seçmenlerim diyeceğim. Senaryoyu bundan sonra biz yazacağız" dedi.

"Mansur Başkan benim için çok önemli bir yerde"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'adaylığına itiraz ettiği' yönündeki iddialara da yanıt veren Beşikçioğlu, şunları söyledi:

"Mansur Başkan benim için çok önemli bir yerde. Benim Mansur Başkan ile, Mansur Başkan'ın da benimle sıkıntısı olamaz. İki Ankara daha çok iş yapacağız."

 
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